Historia miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka przypomina fabułę romantycznego filmu. Para zaczęła spotykać się już w 2002 roku, a ich związek szybko stał się jednym z najgłośniejszych w Hollywood. Mimo planów wspólnej przyszłości i zbliżającego się ślubu, w ostatniej chwili ogłosili rozstanie. Dwadzieścia lat później los ponownie połączył ich drogi, a w 2022 roku Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub, dając drugą szansę swojemu uczuciu. Ich sielanka nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ para po dwóch latach wspólnie spędzonych postanowiła się ponownie rozstać. Media obiegły zdjęcia z Benem Affleckiem, na których widać, że aktor wciąż ma na palcu ślubną obrączkę. Dziennikarze prędko postanowili dowiedzieć się, co to oznacza.

Na początku kwietnia paparazzi dostrzegli aktora noszącego znów na palcu ślubną obrączkę. Zdjęcia natychmiast wywołały sensację, a fani zaczęli spekulować o możliwym powrocie Bena Afflecka do Jennifer Lopez. Magazyn "People" postanowił dowiedzieć się, co naprawdę kryje się za tajemniczą biżuterią.

Jak ustalili dziennikarze, obrączka, którą nosił Ben Affleck, jest jedynie elementem jego charakteryzacji do nowego filmu „Animals”. Aktor wciela się w produkcji Netfliksa w postać żonatego kandydata na burmistrza, dlatego ślubna biżuteria stanowi część jego kostiumu. Źródła z planu potwierdziły, że noszenie obrączki wynika wyłącznie z wymagań scenariusza i nie ma żadnego związku z życiem prywatnym aktora.

Informatorzy podkreślili, że Ben Affleck jest w świetnej formie i doskonałym nastroju podczas pracy na planie. "Animals" to jego projekt pasji, w którym nie tylko gra główną rolę, ale również pełni funkcję reżysera i producenta. Współpracownicy opisują go jako osobę skupioną, zaangażowaną i bardzo profesjonalną.

Po kilku miesiącach milczenia Ben Affleck postanowił odnieść się do rozwodu z Jennifer Lopez. W rozmowie z magazynem "People" aktor przyznał, że rozstanie było dla niego trudnym doświadczeniem, jednak dziś nie żywi żadnych negatywnych emocji wobec byłej żony. Affleck podkreślił, że darzy Lopez ogromnym szacunkiem i wciąż ją wspiera.

Jedyne, co do niej mam, to szacunek. Kocham i wspieram Jennifer jako osobę, która była ważną częścią mojego życia. Wierzę w nią. Jest wspaniała. Chcę, aby ludzie to widzieli

- powiedział aktor.