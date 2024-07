Wiatrołap służy przede wszystkim do zatrzymywania zimnego powietrza napływającego do domu przy otwieraniu drzwi. Dobrze zaprojektowany może też pełnić inne funkcje.

Wiatrołap bywa nazywany też przedsionkiem i może pełnić jego rolę. Powiesimy w nim płaszcz lub klucze. Jest pierwszym pomieszczeniem, które goście widzą w domu.

Zalety wiatrołapu

Głównym zadaniem wiatrołapu jest zatrzymywanie zimna. Chroni również przed powstawaniem przeciągów. Jego budowa zmniejszy rachunki za ogrzewanie, ponieważ duża część zimnego powietrza zostanie właśnie w tym pomieszczeniu. Wiatrołap pomoże zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie, szczególnie późną jesienią i zimą.

Przedsionek, który jest dobrze zaprojektowany, pełni też inne funkcje. Można w nim ustawić wnękowe szafy, wieszaki. Zmieszczą się tam też stojaki na buty. W takim pomieszczeniu przyjmuje się zazwyczaj listonoszy lub kurierów.

Wiatrołap może być też korytarzem łączącym spiżarnię, garaż lub kotłownię z pozostałą częścią domu. Jeśli wyposażymy przedsionek w drzwi, oddzielimy reprezentacyjną część domu od tej gospodarczej.

Jeśli chcemy zamontować drzwi wejściowe, które otwierają się do wewnątrz, potrzebujemy wiatrołapu. Dzieje się tak, ponieważ musimy wygospodarować miejsce na skrzydło drzwiowe. Wiatrołap ułatwi manewrowanie drzwiami. Przed drzwiami otwieranymi do środka można położyć grubą wycieraczkę. Dzięki temu większość błota i zanieczyszczeń zostanie na wycieraczce.

Wady wiatrołapu

Przedsionek też trzeba ogrzewać, więc zwiększa się powierzchnia domu, za którą musimy płacić rachunki. Warto zastanowić się, czy opłaca nam się zapłacić za kilkanaście dodatkowych metrów kwadratowych. Należy przy tym pamiętać, że komfort cieplny w domu z przedsionkiem jest większy. Decyzja należy do mieszkańców.

Wiatrołap nie powinien być zbyt mały. Warto zaprojektować go w taki sposób, aby pomieścił swobodnie kilka osób. Nie można zapomnieć przy tym o wydzieleniu miejsca na szafę, najlepiej wbudowaną w ścianę. Jeśli kupiliśmy dom o zbyt małym wiatrołapie, warto przemyśleć likwidację tego pomieszczenia.

Przedsionek, do którego naturalne światło nie ma dostępu, nie prezentuje się zbyt dobrze. Ponadto trzeba zapłacić za energię zużywaną do oświetlenia go. Brak możliwości wstawienia górnego okna lub innego sposobu na doświetlenie wiatrołapu to argument za rezygnacją z niego.

Niektórzy preferują pomieszczenia otwarte i przestronność wnętrz. W takim przypadku wybudowanie przedsionka nie ma większego sensu. Brak możliwości oddzielenia wiatrołapu drzwiami dyskwalifikuje jego istnienie.

Osoby, którym bardziej podobają się otwarte wnętrza, mają jednak swój pomysł na pewnego rodzaju wiatrołap. Wstawiają podwójne wejściowe drzwi. Jedne drzwi są otwierane na zewnątrz, a drugie do wnętrza domu. Inny sposób to zaprojektowanie strefy wejściowej w kształcie litery L, żeby wydłużyć drogę zimnego powietrza i ułatwić mieszanie z ciepłym na zakrętach. Po dotarciu do salonu powietrze będzie już ogrzane.