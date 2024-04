Na platformie X (dawniej Twitter) pojawiło się zdjęcie, na którym Krzysztof Ziemiec maluje ściany na budowie w Irlandii. Czy to nowe zajęcie dziennikarza po tym, jak stracił pracę w Telewizji Polskiej? Prezenter zabrał głos:

Zobaczcie!

W marcu 2024 roku, po zmianach rządu, Krzysztof Ziemiec ostatecznie pożegnał się z Telewizją Polską po niemal 20 latach pracy (z przerwami). Z anteny zniknął jednak już w grudniu 2023 roku, kiedy z dnia na dzień niemal zmieniono całą ramówkę i zwolniono niemal wszystkich dotychczasowych dziennikarzy:

Zabrano nam dostęp wejściowy do budynku, karty nie działały, odcięto nas od maila i nikt się do nas nie odzywa. Po prostu nikt nas nie chce. Nikt nie zadzwonił ani do mnie, ani znajomych, żeby formalnie umowę zakończyć. Nie wiemy, na czym stoimy, a życie ucieka

mówił prezenter w rozmowie z Faktem