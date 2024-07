Spiżarnia w domu wymaga odpowiedniej wentylacji i temperatury. Najlepiej ulokować ją po północnej stronie budynku, aby nie była pomieszczeniem mocno nasłonecznionym. Pomaga utrzymać porządek w kuchni i zmniejsza koszty zabudowy kuchennej.

Spiżarnię w domu najlepiej planować już na etapie wyboru projektu. Jeżeli gotowy projekt nie ma spiżarni, można ją wygospodarować z kawałka kuchni, wnęki lub schowka pod schodami.

Warunki dla spiżarni w domu

Spiżarnia w domu nie powinna być pomieszczeniem nasłonecznionym. Najlepiej zlokalizować ją po północnej stronie budynku. Konfitury i przetwory nie lubią słońca i wysokich temperatur. Odpowiednia dla przechowywanych w spiżarni produktów spożywczych temperatura to maksymalnie 10-15ºC. W spiżarni powinno być sucho, chłodno i ciemno.

Zalety spiżarni w domu

Główną zaletą spiżarni jest zwolnienie dużej przestrzeni w kuchni i utrzymanie porządku. Spiżarnia jest miejscem, w którym możemy przechowywać przetwory, napoje, miody, soki oraz produkty o dużych gabarytach, takie jak: ryż, mąka, cukier, mleko czy kasza. Zmieszczą się tam także zapasy konserw, słoiki oraz sprzęty, które często zagracają kuchnię, np. sokowirówki, maszynki do mięs, grille elektryczne czy sprzęt do pieczenia chleba. Można przechowywać w niej również warzywa i owoce. Decydując się na spiżarnię w domu, możemy w mniejszym stopniu zabudować kuchnię szafkami. Poza większą przestrzenią kuchnia zyska też na swoim wyglądzie, ponieważ na blatach i szafkach nie będą gromadzić się słoiki i kartony z sokami. W wyłożonej płytkami ceramicznymi spiżarni łatwo jest utrzymać porządek. Dużym atutem domowego schowka jest komfort domowników. Umieszczając spiżarnię za ścianą kuchni zapewniamy sobie łatwy dostęp do przetworów. Spiżarnia jest rozwiązaniem tańszym niż meble kuchenne. W jej wnętrzu można umieścić meble metalowe, własnoręcznie wykonane półki drewniane lub ustawić stare regały.

Wady domowej spiżarni

W spiżarni należy zachować niską temperaturę i wilgoć. Musimy więc zapewnić dobrą wentylację, aby w pomieszczeniu nie powstawał zaduch, a produkty znajdujące się w spiżarni nie uległy zepsuciu. W tym celu trzeba zainstalować kanał wentylacyjny, zamontować dodatkowe okno z nawiewnikami lub systematycznie wietrzyć schowek przez kuchnię. Do owoców, warzyw i przetworów mogą schodzić się gryzonie i owady.