Roksana Węgiel ostatnio bardzo często przekazuje dobre nowiny dla swoich fanów. Tym razem było podobnie. Piosenkarka na Instagramie opublikowała nowe zdjęcie, pod którym podzieliła się radosnymi wieściami.

Roksana Węgiel wyjawiła, gdzie wkrótce fani ją usłyszą

Roksana Węgiel wzbudza wiele emocji zarówno wśród fanów, jak i osób, które nie darzą jej szczególnie pozytywnym uczuciem. Tym razem piosenkarka poinformowała swoich obserwatorów , że już niedługo wystąpi w nowym projekcie.

Już niedługo usłyszycie mój głos w #emmaiczarnyjaguar. Więcej szczegółów niebawem - napisała na Instagramie Roksana Węgiel.

"Emma i czarny jaguar" to familijny film przygodowy, który w Polsce swoją premierę będzie miał 9 lutego 2024 roku. Film opisuje przyjaźń, która rozwinęła się w przepięknych okolicznościach przyrody. Przyjaciółmi są dziewczynka i czarny jaguar. Produkcja będzie nie tylko bawiła, ale także uczyła, ponieważ ma przedstawiać jak dbać o ekologię i jak ważne jest to dla naszej planety.

Jednej z postaci głos podłoży Roksana Węgiel, która nie kryje zadowolenia z tego powodu. Niestety fani sceptycznie podeszli, do tej wiadomości. W komentarzach pojawiło się wiele słów rozczarowania i oburzenia.

Strasznie mnie denerwuje, że do dubbingu zatrudnia się celebrytów zamiast zawodowych młodych aktorów, którzy nie mogą się wybić - napisała jedna osoba.

Nie wiem, czy to jeszcze makijaż, czy już operacje, ale w ogóle siebie nie przypomina z twarzy - skomentowała wygląd Roxie internautka.

Tylko tekstu się naucz - dodał obserwator.

Pod zdjęciem nie zabrakło również pozytywnych komentarzy od fanów, na których Roksana Węgiel zawsze może liczyć. Pisali oni, że już nie mogą się doczekać, aby dowiedzieć się, komu piosenkarka użyczy swojego głosu:

Kocham filmy z twoim dubbingiem/ z twoimi piosenkami.

Gratulacje kolejnego dubbingu.