Jak co weekend, Polacy mogą liczyć na bogaty program telewizyjny od największych stacji. Panująca na zewnątrz aura raczej nie sprzyja wyjściom, dlatego TVN przygotował dla swoich odbiorców klasyk, idealny do spędzenia czasu z herbatą pod kocem.

O 19:30 wszyscy przełączą na TVN

Punktualnie o 19:30 stacja TVN rozpocznie nadawanie uwielbianego niemal na całym świecie hitu - filmu "Bodyguard". Większość zapewne już niejednokrotnie miała okazję zaznajomić się z fabułą, jednak dla wielu będzie to pierwsze zetknięcie. Co warto wiedzieć o produkcji?

"Bodyguard” to opowieść o Rachel Marron, światowej sławy piosenkarce i aktorce, która staje się celem anonimowych gróźb. W obliczu zagrożenia jej menedżer zatrudnia Franka Farmera, byłego agenta Secret Service, który ma zapewnić jej bezpieczeństwo. Relacja Rachel i Franka początkowo pełna napięć i różnic, przeradza się w głęboki romans, którego siłą napędową są miłość i poczucie obowiązku. Film, reżyserowany przez Micka Jacksona, łączy elementy thrillera z romansem, przyciągając widzów emocjonalną intensywnością i napięciem. Akcja filmu rozwija się w luksusowym świecie show-biznesu, podkreślając dramatyzm życia w świetle reflektorów.

kadr "Bodyguard"

Obsada filmu była jednym z kluczowych elementów jego sukcesu. Whitney Houston, w swoim aktorskim debiucie, wcieliła się w Rachel Marron, tworząc postać pełną emocji i charyzmy. Jej ekranowy partner, Kevin Costner, zagrał Franka Farmera, uosabiając postać profesjonalnego, aczkolwiek skrytego ochroniarza. Oprócz nich w produkcji możemy zobaczyć:

DeVaughn Walter Nixon jako Fletcher 'Fletch' Marron

jako Fletcher 'Fletch' Marron Gary Kemp jako Sy Spector

jako Sy Spector Bil Cobbs jako Bill Devaney

jako Bill Devaney Ralph Waite jako Herb Farmer

jako Herb Farmer Tomas Arana jako Greg Portman

Chemia między głównymi aktorami została doceniona przez krytyków i widzów, co przyczyniło się do kultowego statusu filmu. Costner odegrał także istotną rolę w doborze piosenki „I Will Always Love You”, która stała się największym przebojem w karierze Whitney Houston. Jednym z największych atutów „Bodyguarda” jest jego ścieżka dźwiękowa. Album zawiera takie utwory jak „I Have Nothing”, „Run to You” oraz wspomniane „I Will Always Love You” – balladę, która zdobyła liczne nagrody, w tym Grammy za Piosenkę Roku.

kadr "Bodyguard"

„Bodyguard” zapisał się w historii kina dzięki wielu kultowym scenom, w tym tej, w której Frank niesie Rachel na rękach przez tłum paparazzi. Symboliczny charakter tej sceny uczynił ją jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów lat 90. Film był nominowany do kilku nagród, w tym do Oscarów za najlepszą piosenkę. Jego sukces przyczynił się do zwiększenia popularności romansów z elementami thrillera, a także do podkreślenia roli muzyki w kinematografii. Film, mimo upływu ponad 30 lat, nadal wzbudza emocje i pozostaje jednym z najbardziej docenianych romansów wszech czasów.

