W czasie laktacji warto zrezygnować ze spożywania rzodkiewek. Mogą one wywołać uczulenia i przebarwienia. Jeśli jednak bardzo chcesz zjeść rzodkiewkę, zacznij od tej z ekologicznych upraw.

Reklama

Podczas laktacji nie zaleca się spożywania rzodkiewek. Warzywa te, choć zdrowe, smaczne i niskokaloryczne, mogą szkodzić maleństwu. Rzodkiewki mają intensywny smak i aromat, a ponadto zawierają dużą ilość azotanów (szczególnie te szklarniowe). Ich spożywanie może prowadzić do pojawienia się przebarwień, wzdęć, kolek i uczuleń u dziecka.

Właściwości rzodkiewki

Rzodkiewka zawiera dużo cynku, fosforu, potasu i siarki, a także witaminy A, C i z grupy B. Jej regularne spożywanie pomoże w przypadku niestrawności, wypadania włosów, łamliwości paznokci czy kaszlu. Rzodkiewka doskonale pasuje jako dodatek do kanapek, jogurtu naturalnego, twarożku, sałatek, sosów oraz zup.

Rzodkiewka a dieta podczas karmienia piersią

Okres karmienia piersią wymaga od matki zmiany w diecie. Należy ograniczyć w jadłospisie niektóre produkty (szczególnie smażone, słodkie, tłuste i pikantne), a zwiększyć spożycie innych (zawierających witaminy oraz wapń). Laktacyjne menu musi być lekkostrawne, pełne wartości odżywczych, naturalne i delikatne. Podczas karmienia piersią nie zaleca się spożywania rzodkiewek. Warzywa te, choć zdrowe, mogą uczulić maleństwo, spowodować u niego wzdęcia, kolki i wysypki. Intensywny smak rzodkiewek prowadzi również do zmiany smaku mleka matki na bardziej gorzki i ostry. Poza tym warzywa te w wielu przypadkach zawierają szkodliwe azotany (rzodkiewki pochodzące z upraw szklarniowych), które mogą doprowadzić do niedotlenienia organizmu dziecka oraz wywołać przebarwienia skórne.

Zobacz także

Jeśli jednak nie możesz się powstrzymać przed zjedzeniem rzodkiewki, zacznij od małej porcji. Kup warzywo z ekologicznej uprawy lub sama je wyhoduj. Rzodkiewki bardzo dokładnie umyj i zjedz dwie małe bulwy. Obserwuj, jaka będzie reakcja twojego dziecka. Jeśli nie zauważysz żadnych dolegliwości, możesz sporadycznie (np. raz w miesiącu) jeść niewielką ilość tego warzywa.

Co zamiast rzodkiewki

Rzodkiewka to jeden z kilkudziesięciu produktów, na które należy uważać w okresie laktacji. Podobnie jest z roślinami strączkowymi, kapustą włoską, kalafiorem, brokułem, cebulą, pomidorami, selerem, porem oraz papryką. Warzywa te mogą wywoływać alergie oraz różnego typu dolegliwości żołądkowe u dziecka, a także zmieniać smak mleka. Jednak wiele roślin można bezpiecznie spożywać podczas laktacji. Do tego grona zaliczają się ziemniaki, buraki, marchewka, ogórki (surowe), kapusta pekińska, kukurydza, koper, pietruszka (natka i korzeń), fasolka szparagowa, szpinak, soja, kabaczek, cukinia oraz różnego typu sałaty. Musisz jednak pamiętać, by warzywa wprowadzać stopniowo, w małych ilościach i dokładnie umyte. Najlepiej, by pochodziły z naturalnych upraw.