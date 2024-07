Kiwi jest bogatym źródłem witamin C i E, błonnika oraz potasu. Pomaga przy przeziębieniach, cukrzycy oraz wysokim ciśnieniu. Owoc można spożywać w czasie laktacji, o ile nie uczula mamy ani dziecka.

Podczas karmienia piersią nie warto rezygnować z kiwi, które zawiera wiele cennych witamin. W Internecie możesz znaleźć mnóstwo list produktów, które wolno, a których nie wolno jeść w okresie laktacji, a wśród nich często pojawia się ten owoc. Zdaj się jednak na swoją intuicję i obserwuj ciało. Jeśli nie masz alergii, spożywaj kiwi w małych ilościach. Wówczas owoc, zamiast przynieść szkodę dziecku, dostarczy mu cennych minerałów i witamin.

Kiwi – właściwości odżywcze

Pochodzące z Chin kiwi jest niekiedy nazywane najzdrowszym owocem świata. A to za sprawą dużych ilości witamin C i E, potasu oraz błonnika.

Owoc jest pyszny i niskokaloryczny, charakteryzuje się również innymi zaletami:

jest zalecany dla diabetyków, gdyż ma dużą ilość błonnika i mało kalorii,

jest doskonałym źródłem witaminy C (jedno kiwi pokrywa 100% dziennego zapotrzebowania osoby dorosłej na tę witaminę),

zawiera witaminę E, która jest silnym przeciwutleniaczem,

jest bogaty w potas, który reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową,

zawiera cynk, fosfor, żelazo, magnez,

obniża ciśnienie krwi,

chroni serce,

wspomaga pracę układu pokarmowego,

działa przeczyszczająco,

wspiera organizm podczas przeziębień.

Kiedy należy uważać na kiwi?

Kiwi, choć wyjątkowo zdrowe, może łatwo uczulać i przynieść wiele szkód.

Alergia objawia się:

obrzękiem języka, gardła i ust,

świądem jamy ustnej,

świądem oczu i uszu (w niektórych wypadkach),

pokrzywką ,

, zapaleniami skóry (m.in. atopowym lub kontaktowym),

wysypką,

bólami brzucha,

biegunką,

nudnościami i wymiotami,

zaczerwienieniem i opuchlizną na ciele,

wstrząsem anafilaktycznym,

astmą oskrzelową (w ekstremalnych warunkach).

Spożywanie kiwi podczas laktacji

Gdy karmisz piersią, powinnaś wyjątkowo dbać o swój organizm. W okresie laktacyjnym łatwo o niedobory cennych substancji odżywczych, gdyż większość z nich wędruje do pokarmu dla dziecka. Nie żałuj sobie owoców i warzyw, spożywaj produkty bogate w witaminy i minerały. Obserwuj przy tym, jak na nowe artykuły reaguje maleństwo. Kiwi jest niezwykle zdrowe, smaczne i lekkostrawne, zatem włącz je do swojej diety, jeśli nie masz alergii na ten owoc. Zacznij od małych ilości, np. zjedz pół małego kiwi. Jeśli na ciele dziecka pojawi się wysypka, obrzęk, pokrzywka lub biegunka oraz wystąpią problemy z oddychaniem, wyeliminuj owoc ze swojego jadłospisu. Kiwi może być zbyt drażniące dla niektórych niemowląt, nawet jeśli ty dobrze na nie reagujesz. Bezpiecznie będzie, jeśli zaczniesz spożywać ten owoc ok. 2 miesiące po rozpoczęciu karmienia piersią. Nie przesadzaj z ilością zjadanego kiwi, ogranicz się do jednego owocu tygodniowo. Jeśli masz alergię na kiwi, zrezygnuj z innych produktów, które je zawierają, np. dżemów, lodów, sosów, galaretek. Unikaj również potraw oraz naczyń, które miały kontakt z tym owocem (np. sok z kiwi może pozostać na nożu).