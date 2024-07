Podczas grypy żołądkowej można karmić piersią, ważne jednak, by często myć ręce, unikać kontaktu z twarzą dziecka i dezynfekować muszlę klozetową. Warto też dużo odpoczywać, pić wodę i jeść kleiki.

W czasie grypy jelitowej nie trzeba rezygnować z karmienia piersią. Warto jednak założyć maseczkę i dbać o to, aby nie przenosić zarazków na maleństwo. Jeśli karmienie sprawia trudność można poprosić kogoś, aby podtrzymał dziecko lub karmić na leżąco.

Przyczyny, objawy i leczenie grypy żołądkowej

Grypa żołądkowa, zwana również grypą jelitową, jest wywoływana przez rotawirusy, norowirusy, astrowirusy oraz adenowirusy. Do zakażenia może dojść za sprawą spożycia nieświeżej żywności, na skutek kontaktu z osobą chorą (drogą pokarmową) oraz w wyniku nieodpowiedniej higieny (np. nieumyte produkty spożywcze, rzadkie mycie rąk, korzystanie z toalet publicznych).

Objawy grypy żołądkowej mogą być następujące:

gorączka (dochodząca nawet do 40 stopni C),

silna biegunka,

nudności i wymioty,

bóle brzucha,

osłabienie i brak apetytu,

bóle głowy.

W przypadku grypy żołądkowej nie trzeba stosować leków, natomiast zalecany jest odpoczynek, częste nawadnianie organizmu oraz dieta oparta na kleikach. Objawy powinny osłabnąć i ustąpić po kilku dniach. Jeśli jednak grypa trwa ponad tydzień, należy zgłosić się do lekarza.

Karmienie piersią podczas grypy żołądkowej

Grypa żołądkowa jest uporczywa i łatwo się nią zarazić, jednak odpowiednie nawyki pozwolą uchronić maleństwo przed wirusami. Schorzenie to nie wymaga rezygnacji z karmienia piersią, jeśli utrzymuje się higienę. Niemowlęta dużo trudniej przechodzą grypę żołądkową, zatem warto je chronić przed chorobą. Biegunki i wymioty mogą doprowadzić do odwodnienia maluszka i przyczynić się do jego hospitalizacji. Warto karmić piersią podczas trwania grypy żołądkowej oraz innych dolegliwości, takich jak katar, grypa zwyczajna, zapalenie sutka, gorączka lub ból gardła. Mleko matki jest dla dziecka najzdrowszym i pełnowartościowym posiłkiem.

Jak postępować w czasie grypy żołądkowej

Żeby uchronić dziecko przed zachorowaniem na grypę żołądkową, stosuj się do następujących zasad:

myj ręce po każdym skorzystaniu z toalety, kichnięciu oraz w ciągu dnia,

dbaj o higienę całego ciała, myj się co najmniej dwa razy dziennie , często zmieniaj ręczniki i pierz noszone ubrania,

, często zmieniaj ręczniki i pierz noszone ubrania, kilka razy dziennie dezynfekuj muszlę klozetową oraz klamki,

ogranicz zbyt bliski kontakt z dzieckiem, np. nie całuj go, nie przytulaj, nie dotykaj twarzy,

unikaj kichania oraz kaszlenia na dziecko lub w jego towarzystwie,

lub w jego towarzystwie, możesz założyć maseczkę ochronną na usta i nos,

jeśli czujesz się zbyt osłabiona, by karmić na siedząco, połóż się z dzieckiem na łóżku lub poproś kogoś bliskiego, by cię podtrzymywał.



