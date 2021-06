Ida Nowakowska karmi syna piersią. Przepiękny kadr ukazujący relację mamy i dziecka 

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan niedawno powitali na świecie swojego synka, Henryka. Kilka dni po porodzie podzielili się pierwszymi zdjęciami ze swojego rodzinnego albumu. Dziś aktorka postanowiła pokazać jak wyglądają jej poranki z synkiem i pokazała jak karmi go piersią! Internautki są zachwycone przepięknym ujęciem obrazującym niezwykłą relację mamy i dziecka, chociaż ten temat niejednokrotnie budził wiele kontrowersji w sieci. Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan pokazała pierwsze zdjęcia z synkiem! Henio pozuje także z siostrzyczką! Najnowsze kody Zalando Lounge to doskonała okazja, aby zamówić sobie modną sukienkę do karmienia piersią. Basia Kurdej-Szatan pokazała jak karmi syna piersią Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan niedawno zostali rodzicami po raz drugi. Mały Henryk urodził się w drugiej połowie września. Szczęśliwi rodzice podzielili się pierwszymi wspólnymi zdjęciami w sieci. Tym razem aktorka zdecydowała się na pokazanie niezwykle intymnego ujęcia, na którym karmi synka piersią. - To zdjęcie jest cudne 😍😍😍❤️ - Kwintesencja! Piękne!😍 - 😁😂To zdjęcie pojmie tylko mama 💪 girlPower💟 - Piękne i prawdziwe zdjęcie.❤️😙❤️ - Znam te oczy po ciężkiej nocy 👍 - pisali internauci Karmienie piersią wciąż wydaje się tematem tabu i nierzadko zdarza się, że wywołuje duże kontrowersje. W ostatnim czasie podobne zdjęcia ze swoimi dziećmi pokazały także Anna Lewandowska czy Maffashion. Zobacz także: Gwiazdy o synku Basi Kurdej-Szatan: "Wykapany tata", ale fani mają inne zdanie! Do kogo jest podobny? Basia Kurdej-Szatan pokazała jak karmi syna piersią. Szczęśliwa mama zachwyca zaledwie miesiąc po porodzie Wyświetl...