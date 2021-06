Klaudia Halejcio pokazała, jak karmi piersią małą Nel. "Wiele mnie to kosztowało" napisała gwiazda

Klaudia Halejcio pochwaliła się pięknymi i bardzo intymnymi kadrami. Aktorka, która od kilku tygodni spełnia się w roli mamy, opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie na którym karmi piersią malutką córeczkę. Klaudia Halejcio nie ukrywa, że kocha moment karmienia małej Nel jednak nie było tak od samego początku. Jak na szczere wyznanie gwiazdy zareagowali internauci?

Klaudia Halejcio urodziła dokładnie 2 czerwca, a kilka dni później świeżo upieczona mama pochwaliła się swoim szczęściem. Dziś aktorka chętnie publikuje w sieci urocze zdjęcia i nagrania ze swoją malutką córeczką. Gwiazda nie ukrywa wizerunku Nel i pokazuje twarz dziewczynki. Teraz na Instagramie pojawiły się najnowsze zdjęcia młodej mamy i jej pociechy. Klaudia Halejcio pokazała efekty pięknej sesji zdjęciowej, podczas której karmiła piersią malutką Nel. Aktorka w szczerym wpisie poruszyła właśnie temat karmienia piersią i nie ukrwa, że początki były bardzo trudne.

O karmienie piersią, chyba nasłuchałam się najwiecej… że nie trzeba się go uczyć bo przecież to takie naturalne i każda kobieta od razu wie jak to się robi 🙄 Dlatego moja córeczka na drugie imię w szpitalu dostała 🐟 „pirania” 😂❤️🙌🏼 może nie będę się rozpisywać dlaczego 😂 … wiele mnie to kosztowało 😓 teraz kocham ten moment 🥰🥰🥰👩‍🍼- napisała młoda mama.