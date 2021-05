To już pewne! Jej udział w Dance, Dance, Dance” okazał się przepustką do wielkiej kariery. Choć Ida Nowakowska była najsurowsza z grona jurorów (uczestników oceniali też Ewa Chodakowska i Robert Kupisz), to i tak zyskała dużą sympatię widzów oraz… władz TVP! Dzięki temu tancerka, którą kiedyś oglądaliśmy w kulinarnym show „Bake off. Ale ciacho!”, w połowie maja została nową prowadzącą „Pytanie na śniadanie”. Ale to nie koniec propozycji, jakie miała dla niej TVP. Jak donosi „Flesz”, to właśnie Ida zastąpi Barbarę Kurdej-Szatan w programie „The Voice Kids”, do którego nagrania ruszają pod koniec wakacji. Przypomnijmy, że ostatnio Basia straciła w TVP aż dwie posady . Dlaczego TVP postawiła właśnie na Idę Nowakowską? Co ciekawe, Ida Nowakowska debiutowała w TVN w programie "You Can Dance". Potem siedziała tez w jury tego show. Ale popularność zyskała dopiero podczas pracy w TVP. W roli prowadzącej m.in. "Bake Off. Ale ciacho", "Dance, Dance, Dance", a teraz też "Pytanie na Śniadanie" sprawdziła się znakomicie. Jest piękna, pełna pozytywnej energii i kamera ją lubi. Widzowie też ją pokochali. A takie osoby najlepiej wypadają w telewizji – mówi "Fleszowi" informator. Więcej o Idzie Nowakowskiej przeczytacie w nowym "Fleszu". Ida Nowakowska zastąpi w TVP Barbarę Kurdej-Szatan