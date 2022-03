Zaskakujący wpis Klaudii Halejcio o karmieniu piersią: "Zazdroszczę mamom, które płaczą z tego powodu"

Klaudia Halejcio opublikowała urocze zdjęcie, na którym pozuje z córeczką i swoją mamą. Aktorka zdecydowała się dodać rodzinną fotografię do dość zaskakującego wpisu na temat karmienia piersią. Jak wiadomo ten temat budzi już od dawna ogromne emocje, a teraz Klaudia Halejcio opisuje swoją drogę i nie ukrywa, że była naprawdę trudna. I już samo wspomnienie przywołuje u niej tamte emocje! Ten wpis mocno podzielił fanki aktorki.

Klaudia Halejcio w zaskakujący sposób opisała swoją drogę z karmieniem piersią. Nie była łatwa!

Klaudia Halejcio zdecydowała się poinformować, że miesiąc temu zrezygnowała z karmienia piersią. Aktorka zdradziła, że w jej przypadku karmienie piersią nie przyszło naturalnie, ale towarzyszyły mu trudne emocje, przerażenie i łzy.

Podobno karmienie piersią jest takie naturalne, przyjemne, wygodne.

Wow! Co poszło nie tak się pytam! 🤪 Podobno własny pokarm to najlepsze, co możesz dać swojemu dopiero co narodzonemu dziecku. Podobno. Bo nikt mnie nie przygotował na to, jak to naprawdę z tym karmieniem piersią jest. Pamietam swoje przerażenie, łzy w szpitalu i słowa „da Pani sobie radę Pani Klaudio, mamy to potrafią” - ale jak, co to kurde znaczy, już pisząc to, czuje tamte emocje.

Aktorka nie ukrywa, że była zdeterminowana, by karmić piersią Nel, ale niestety w jej przypadku nie było to ani łatwe ani przyjemne i obecnie świętuje miesiąc od kiedy odstawiła córeczkę. Klaudia Halejcio dodaje też, że zazdrości tym mamom, dla których to wyjątkowy czas i sama chciałaby go w ten sposób przeżyć.

Mimo mojej determinacji i chęci okupionych wielkim trudem dziś świętuje miesiąc odstawienia Nelusi od mojego mleka. Tak serio, to zazdroszczę tym mamom, które płaczą z tego powodu, a nie świętują jak ja. Wiem, że to niezwykły czas w życiu mamy i sama bym marzyła by właśnie go tak przeżyć. Zazdro matki karmiące!

Teraz aktorka z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru dodaje, że teraz to inne mamy karmiące mogą jej zazdrościć:

My już całkowicie jesteśmy na mleczku, wieczorem otwieram wino, wiec matki karmiące możecie teraz wy mi zazdrościć 😂 cheers 🥂🍾 - dodaje na koniec Klaudia Halejcio.

Internautki dziękują Klaudii Halejcio za ten wpis, w którym przyznaje, że karmienie piersią to nie zawsze jest łatwa droda, ale pojawiły się też komentarze dotyczące jednego ze stwierdzeń. Chodzi o zdanie: Podobno własny pokarm to najlepsze, co możesz dać swojemu dopiero co narodzonemu dziecku. Internautki piszą wprost, że słowo "podobno" nie powinno się tam znaleźć, bo to fakt udowodniony naukowo:

- Widzę nieścisłość. Rozumiem reklamę mleka modyfikowanego ale mleko matki jako pokarm jest najlepszą opcją. A to, że karmienie jako czynność jest dla jednych łatwe dla innych trudne to już zupełnie inna kwestia, dlatego uważam że, zwrot 'podobno' jest w tym kontekście źle dobrany. - właśnie miałam to pisać🙈 "podobno" .. już dawno potwierdzone naukowo i to nie przez amerykańskich naukowców😂 - Fakt, że musimy się domyślać kontekstu świadczy o tym, że post został niepoprawnie sformułowany.

klaudiahalejcio/Instagram

Na koniec Klaudia Halejcio żartuje, ze stwierdzeń, że "karmienie piersią jest proste" i dodaje, że znalazła ogromne wsparcie w swoich fankach, które pocieszały ją w trudnym czasie.

Serio, nie wspominam tego dobrze. „KARMIENIE PIERSIĄ jest proste” aha! Na szczęście już jakiś czas temu pocieszyłyście mnie mówiąc, że rzadko jest tak, że przykładasz noworodka do piersi i on zaczyna ssać i mleko leje się strumieniami i świat wokoło ciebie wiruje.