Jabłka i inne owoce nie są dobrym pomysłem na kolacyjną przekąskę. Podnoszą one poziom glukozy, przez co trudniej nam zasnąć.

Reklama

Rezygnacja ze śniadania, obiadu lub kolacji może być niebezpieczna dla organizmu. Nieregularne jedzenie lub jego brak wbrew pozorom nie obniża wagi, a wręcz ją podnosi. Warto wiedzieć, co i kiedy można zjeść, by utrzymać ciało w dobrej kondycji i zdrowiu.

Znaczenie kolacji dla organizmu

Ostatni posiłek dnia ma największy wpływ na wagę ciała. Nie oznacza to jednak, że jego niejedzenie sprawi, że będziemy się lepiej czuć lub wyglądać. Kolację powinno się jeść ok. 3 – 4 godziny przez snem. Jest to odpowiedni czas, w którym organizm jest w stanie spalić większość dostarczonych mu kalorii. Trzy godziny to również czas, w którym nasze ciało nie zdąży zgłodnieć i nabrać ochoty na kolejny posiłek. Kolacje warto jeść w rozsądnych ilościach z odpowiednio skomponowanym składem, z przeważającą ilością warzyw.

Czego nie jeść na kolację?

Na kolację przede wszystkim nie powinno się jeść dań tłustych, ciężkostrawnych i smażonych. Dodatkowo należy zrezygnować ze słodyczy, makaronów, kanapek, warzyw strączkowych, kapustnych oraz słonych przekąsek. Na kolację nie są też dobre omlety i jajecznice, bo choć są bogate w białko, które spala tłuszcz, to również zawierają zły cholesterol, który przed snem w pełni wchłaniany jest w organizm.

Zobacz także

Jabłka na noc

Jabłka oraz inne owoce, takie jak gruszki, śliwki winogrona, banany, czereśnie czy arbuzy, zawierają dużo cukru, dlatego nie powinno się ich jeść wieczorem. Podnosi on w organizmie poziom glukozy, przez co człowiek ma dużo energii i nie może zasnąć. Dodatkowo niewykorzystana glukoza zostaje przetworzona w tłuszcz i sprzyja tyciu. Owoce mogą również powodować wzdęcia i gazy.

Co jeść na kolację?

Na kolację warto wypić koktajl np. z kefiru z truskawkami lub kiwi. Dobre są też kanapki przygotowane z pieczywa chrupkiego z dużą ilością błonnika. Idealnym daniem na kolację jest jednak lekka sałatka, ryba wędzona, dobra wędlina czy świeży twaróg. Do picia najlepsza będzie zwykła woda lub parzona melisa, która uspokaja i wycisza organizm.