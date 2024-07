Stany zapalne żołądka, inaczej zapalenie żołądka to wynik uszkodzenia błony śluzowej, czyli najbardziej wewnętrznej warstwy ściany tego narządu.

Przyczyny stanów zapalnych żołądka

Generalnie czynniki, które wywołują uszkodzenia żołądka można podzielić na trzy grupy:

czynniki infekcyjne;

czynniki toksyczne;

czynniki autoimmunologiczne.

Za zdecydowaną większość stanów zapalnych żołądka jest odpowiedzialna bakteria Helicobacter pylori. Powoduje ona zapalenie trzonu i zaniki błony śluzowej w przedodźwiernikowej części żołądka, dodatkowo zmniejsza wydzielanie kwasu solnego. Lekarze ostrzegają, że może też zwiększyć ryzyko raka żołądka. Aby uniknąć zakażenia tą bakterią, należy przede wszystkim dbać o prawidłową higienę.

Mniej powszechnymi, ale także występującymi czynnikami sprawczymi są różne czynniki toksyczne, do których zalicza się alkohol (szczególnie przyjmowany w dużych ilościach i przewlekle), żółć zarzucana do żołądka w przypadku refluksu dwunastnico-żołądkowego oraz niektóre leki – zwłaszcza niesteroidowe leki zapalne, do których należy popularna aspiryna.

Zdarza się, że organizm wytwarza przeciwciała, które uważają własną tkankę za intruza, którego trzeba zlikwidować. Mówimy wtedy o czynnikach autoimmunologicznych zapalenia żołądka.

Objawy stanu zapalnego żołądka

Typowymi objawami stanu zapalnego żołądka są:

mdłości,

wymioty,

ból w nadbrzuszu,

zgaga,

uczucie pełności,

uczucie ssania,

czasem nieprzyjemny zapach z ust,

niekiedy krwawienia w postaci krwistych wymiotów czy smolistych stolców – szczególnie gdy stan zapalny wynika z czynników toksycznych.

Jeśli zapalenie żołądka ma charakter autoimmunologiczny, objawem może być anemia. Na nasilanie dolegliwości mogą mieć wpływ czynniki emocjonalne i psychologiczne.

W przypadku nasilania lub utrzymywania się objawów przez kilka tygodni, należy się zgłosić do lekarza w celu podjęcia leczenia. Jeżeli pojawią się wyraźne krwawienia, trzeba niezwłocznie udać się do szpitala.