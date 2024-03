Sandra Kubicka i Aleksander Baron spodziewają się synka. To już ostatni moment na skompletowanie wyprawki i przygotowanie się na powitanie przyszłego członka rodziny. Sandra musi zająć się tym sama, ponieważ Aleksander postanowił wypocząć na wakacjach. Czy zdąży wrócić do kraju przed narodzinami syna?

Baron wyjechał na wakacje. Sandra Kubicka ma czas dla siebie

Sandra Kubicka już niedługo urodzi synka. Jak wiadomo, nie zawsze jest łatwo, o czym wielokrotnie opowiadała na swoich social mediach. Na szczęście zawsze może liczyć na wsparcie ze strony Barona, z którym przez dłuższy czas starała się o dziecko. Gdy się udało, a para pochwaliła się tym pięknym momentem w mediach, fani od razu ruszyli z gratulacjami. Teraz jest już blisko do rozwiązania ciąży, ponieważ Sandra Kubicka ma urodzić tuż przed wakacjami, więc to najwyższy czas na przygotowanie się do nowej roli!

Ostatnio Aleksander Baron zaskoczył Sandrę Kubicką i posprzątał cały pokój dla ich synka. Celebrytka nie ukrywała swojego szczęścia, jednak teraz muzyk zszokował fanów jeszcze bardziej. Chwilę przed rozwiązaniem ciąży postanowił udać się w samotną podróż do Egiptu. Okazuje się jednak, że Sandra doskonale sobie radzi i poświęca ten czas na przyjemności - dobre jedzenie, oglądanie telewizji.

Zdaje się, że Aleksander Baron również doskonale bawi się w swoim własnym towarzystwie. Ostatnie chwile przed przyjściem syna na świat postanowił, wykorzystać nurkując i podziwiając rafy koralowe. Na ostatnim dodanym przez muzyka InstaStories widzimy, że łapie on każdą wolną chwilę, aby nabrać sił przed nieprzespanymi nocami, które już wkrótce go czekają.

Fani na pewno nie mogą doczekać się narodzin syna Kubickej i Barona. Para jeszcze nie zdradziła, jakie imię będzie nosiło ich pierwsze dziecko, jednak Sandra niedawno przyznała, że ten wybór był bardzo prosty, ponieważ od zawsze wiedzieli, że właśnie tak nazwą syna.

Spodziewacie się, jakie to może być imię?

