Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę i właśnie wyszli na wolność. Mariusz Kamiński zabrał głos i zwrócił się do zgromadzonych przed zakładem karnym manifestujących. Co za emocje!

Od ponad dwóch tygodni cała Polska żyje sprawą skazania i aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przez 15 dni politycy PiS na mocy wyroku sądu II instancji przebywali w zakładach karnych, a 23 stycznia wyszli na wolność.

Pod zakładem karnym w Radomiu, który opuścił we wtorek wieczorem Mariusz Kamiński, zgromadzili się manifestujący, a poseł PiS tuż po opuszczeniu więzienia zwrócił się do zgromadzonych, a także spotkał się z żoną.

Chcę podziękować z całego serca za to, że byliście z nami. Jesteście wspaniali. Chcę również bardzo podziękować mojej żonie i mojemu synowi. Jestem gotów do dalszej walki. To może być długa droga, ale zwyciężymy na pewno

- przekazał Mariusz Kamiński.