Dbamy o siebie, badamy się regularnie, a mimo to mamy 2 grupę cytologii, co może świadczyć o stanie zapalnym. Przeważnie nie jest to jednak powód do strachu, ale stan zapalny trzeba wyleczyć, żeby uniknąć powikłań. Następnie należy powtórzyć cytologię.

Grupa 2 w pięciostopniowej skali Papanicolau

Pięciostopniowa skala Papanicolau, w której zazwyczaj są opisywane wyniki badania cytologicznego, nie jest doskonała, ale wciąż bardzo popularna. Kobiety same siebie wprowadzają w błąd, nieraz pisząc najgorsze scenariusze, gdy wyjdzie im w cytologii 2 grupa. Nie wiedzą jednak, że rzadko kto może pochwalić się wynikiem najlepszym, a więc grupą pierwszą. Druga grupa w badaniu cytologicznym świadczy o tym, że w organizmie jest stan zapalny – przeważnie okazuje się, że chodzi o nadżerkę – a w nabłonku nie ma komórek nieprawidłowych, czyli rakowych. Stan zapalny powinien zostać wyleczony, a później cytologię trzeba powtórzyć. Cytologię powinny wykonywać zwłaszcza kobiety w grupie ryzyka, zagrożone wystąpieniem raka szyjki macicy, a więc te, które często zmieniają partnerów seksualnych, mają nawracające stany zapalne pochwy czy u których występuje krwawienie kontaktowe (podczas stosunku). Kobiety, u których poprzednia cytologia nie wykazała żadnych zmian powinny wykonywać ją raz na trzy lata.

Co oznaczają 3 i 4 grupa cytologiczna?

Brak nieprawidłowych komórek w nabłonku to dobra wiadomość, dlatego cytologia 2 grupy nie jest wyrokiem. Taki wynik najczęściej występuje wśród kobiet prowadzących aktywne życie seksualne. Trzecia grupa w cytologii może świadczyć o tym, że w organizmie są komórki nieprawidłowe mogące przekształcić się w komórki rakowe. Wykonujący badanie specjalista określa, jak bardzo komórki są zmienione: jeśli w stopniu niewielkim, może to dowodzić, że kobieta ma ostry stan zapalny, który przekłamuje wynik. Przy średniej lub dużej nieprawidłowości powinny zostać zlecone kolejne badania, wykluczające lub potwierdzające ostatecznie obecność komórek rakowych. Grupa 4 oznacza pierwsze zmiany nowotworowe w nabłonku, kobieta ma szanse na całkowite wyleczenie – dlatego regularne badanie jest tak ważne, by w porę podjąć odpowiednie leczenie.