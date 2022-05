Polsat SuperHit Festiwal 2022: Grupa T.Love świętuje 30. jubileusz. A to nie koniec atrakcji

Widzowie Polsatu nie mogą narzekać na nudę! Już w piątek, 20 maja, na deskach Opery Leśnej w Sopocie wystąpią największe polskie gwiazdy. Co ciekawe, podczas pierwszego dnia wielkiej muzycznej fiesty zespół T. Love będzie świętować ważną rocznicę. Poznajcie szczegóły!

Polsat SuperHit Festiwal 2022: Grupa T.Love świętuje 30. jubileusz

Tegoroczny Polsat SuperHit Festiwal to kabaretowa noc, dwa muzyczne wieczory i aż trzy artystyczne jubileusze. Już w piątek, 20 maja, 30-lecie albumu "KING" będzie świętował zespół T.LOVE z Muńkiem Staszczykiem na czele.

- Ja uważam, że to wciąż jedna z najlepszych naszych płyt - mówi o albumie Muniek Staszczyk.

Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także: Polsat SuperHit Festiwal 2022: Cleo śpiewa na Monciaku. Zobaczcie to wyjątkowe nagranie

- Jak patrzę na swoją historię pędu, "King" jest w najlepszej trójce naszych albumów. Ja tak uważam, myślę że fani podobnie - dodaje.

Wokaliście wtóruje także gitarzysta zespołu, Jan Benedek.

- To był bardzo intensywny czas, bardzo kolorowy. Dużo mocnej, fajnej współpracy było wtedy między nami. Dużo pracy zespołowej. Myśmy bardzo dobrze płytę z Muńkiem napisali, a zespół fantastycznie ją przygotował przed nagraniem.

Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także: Klaudia Halejcio przytula przechodniów na ulicy w Sopocie [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Jak się okazuje, podczas pierwszego dnia Polsat SuperHit Festiwal 2022 tuż obok kultowych przebojów pochodzących m.in. z krążka "KING", nie zabraknie także zupełnie nowych utworów.

- Zagramy jeden nowy numer, singel "Pochodnia" z udziałem Kasi Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni. To połączenie nas z fajnym nowym zespołem. Kasia jako wisienka na torcie, dodała dużo do utworu - przyznaje Muniek Staszczyk.

Okazuje się, że tego dnia swój wielki jubileusz będzie obchodzić także inny zespół.

Polsat SuperHit Festiwal 2022: LemOn świętuje 10 lat na scenie

Podczas tegorocznej edycji Polsat SuperHit Festiwal zespół LemON będzie świętował 10 lat na scenie! Co ciekawe, w przeciwieństwie do T.Love, który powstał w 1982 roku jako Teenage Love Alternative, założony przez czterech kolegów z liceum, historia grupy LemON już od pierwszych chwil rozgrywała się na oczach mas. Tuż po zakwalifikowaniu się do programu "Must be the music", Igor Herbut zaprosił swojego kuzyna na wspólne przesłuchania, co okazało się być strzałem w dziesiątkę.

Niedługo po tym, panowie zaprosili do współpracy także Andrzeja Olejnika, Piotra Budniaka oraz Piotra Kołacza i tak powstał LemON, który wygrał r. edycję "Must Be The Music. Tylko muzyka".

Polsat/WBF

Zobacz także: Polsat SuperHit Festiwal 2022: Doda o występie ze Steczkowską. Wbija szpilę Edycie Górniak

To jeszcze nie koniec! Podczas tegorocznego Polsat SuperHit Festiwal świętować będzie także królowa polskiej sceny muzycznej - Doda!

Polsat SuperHit Festiwal 2022: Doda świętuje 20-lecie pracy artystycznej

Okazuje się, że 20-lecie pracy artystycznej Dody będzie naprawdę wyjątkowym wydarzeniem. Po latach sporów, artystka wystąpi na scenie u boku Justyny Steczkowskiej. Dodzie podczas wyjątkowego koncertu będzie także towarzyszył Dawid Kwiatkowski. Doda ujawniła także, że u jej boku pojawi się Michał Wiśniewski oraz Beata Kozidrak! My już nie możemy się doczekać!