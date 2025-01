Po podziale zespołu Łzy znany z przeboju „Agnieszka” Adam Konkol postanowił zawalczyć o prawa autorskie i sprzeciwił się interpretacji popularnego utworu przez Annę Wyszkoni, byłą wokalistkę składu. W 2021 roku kolektyw muzyczny podzielił się na dwie grupy. Liderem jednej z nich jest Adam Konkol. Drugą prowadzi Sara Chmiel-Gromala i to właśnie ona ostatnio opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym odniosła się do wieloletniego sporu sądowego, dotyczącego prawa do używania nazwy. Czy to koniec ciągnącego się, złożonego konfliktu między muzykami?

Jest decyzja prawna w sprawie konfliktu zespołu Łzy

O decyzji urzędu poinformowała grupa muzyczna Łzy pod przewodnictwem Sary Chmiel-Gromali. W poniedziałek, 13 stycznia w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie zespołu, w którym ujawniono, że oddalono sprzeciw byłego członka zespołu.

Jest tylko jeden zespół Łzy! Z radością dzielimy się z wami informacją, że Urząd Patentowy RP wydał decyzję o oddaleniu w całości sprzeciwu byłego członka zespołu w sprawie prawa do zastrzeżenia znaku towarowego, słownego i słowno-graficznego „Łzy”. W uzasadnieniu decyzji urząd stwierdził, że zgłoszenie znaku towarowego przez Arka nie narusza praw osobistych osoby, która dobrowolnie opuściła zespół – czytamy w komunikacie na Instagramie.

Jak się okazało, spór sądowy toczył się nie tylko o prawo do używania nazwy zespołu, ale również adres domeny.

Domena lzy.pl, pod którą od lata działa nasza oficjalna strona internetowa, jest na zawsze w rękach zespołu ŁZY. To właśnie w tym miejscu oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych znajdziecie wszystkie wiarygodne i aktualne informacje o naszej działalności artystycznej – dodano.

W dalszej części grupa poinformowała, że wciąż można się odwołać od decyzji Urzędu Patentowego, ale członkowie zespołu mają nadzieję, że „etap zmagań mają już za sobą”.

2025 rok będzie pełen niespodzianek i wyjątkowych wydarzeń, które chcemy przeżywać razem z wami! Dziękujemy, że jesteście z nami przez te wszystkie lata i do zobaczenia na koncertach! – zakończono.

To koniec wieloletniego konfliktu zespołu Łzy?

O sporze między Adamem Konkolem a Anią Wyszkoni ponownie zrobiło się głośno po imprezie sylwestrowej. Muzyk publicznie wyraził swoje niezadowolenie po tym, jak jego była koleżanka z zespołu zaśpiewała utwór „Agnieszka” na koncercie w Toruniu.

Przez lata wydawało się, że spór między Adamem Konkolem a Anią Wyszkoni nie ma końca. Czy decyzja sądowa coś zmieni? Niekoniecznie, ponieważ – jak zdradził gitarzysta – w kwietniu ma odbyć się kolejna rozprawa o prawa w ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych).

