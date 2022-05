"Hotel Paradise 5": Oliwia gorzko o spięciu z Dominiką. "Grupa została zmanipulowana"

W "Hotelu Paradise" robi się naprawdę gorąco! Najnowsza "Pandora" poważnie namieszała, a powrót Dominiki do show sprawił, że Kuba zaczął zastanawiać się nad porzuceniem Oliwki na rzecz byłej programowej partnerki. Co więcej, oskarżenia Dominiki kierowane w stronę Oliwii doprowadziły, że dziewczyna zaczęła gorzko tłumaczyć się z upojnej nocy z przystojniakiem. Teraz zdradziła, dlaczego czuła tak wielką presję i dlaczego to właśnie ona stała się kozłem ofiarnym całej sytuacji.

"Hotel Paradise 5": Oliwia gorzko o spięciu z Dominiką

Po tym, jak Dominika wróciła do "Hotelu Paradise" w luksusowej willi w Panamie sytuacja stała się naprawdę napięta. Dominika nie tylko zaliczyła spięcie z Mariką, z którego później się tłumaczyła w mediach społecznościowych, ale też postanowiła skonfrontować się z Oliwią i Kubą, którzy tuż po jej eliminacji z show postanowili pójść na całość.

Gorzkie słowa Dominiki kierowane w stronę Oliwii doprowadziły to tego, że choć to Domi jako pierwsza rozbiła jej relację z Kubą, dziewczyna postanowiła tłumaczyć się z nocy spędzonej z atrakcyjnym blondynem. Co więcej, za całą sytuację Domi obwiniała głównie Oliwię, co wyjątkowo oburzyło internautów.

- Odbiła Oliwce Kubę a teraz jaka to ona nie jest pokrzywdzona. - Dominika jest chora skoro jest bardziej zła na Oliwie. Oliwia się z nią nie całowała i nic jej nie obiecywała… powinna być zła na Kubę, tylko i wyłącznie na niego! - piszą fani na oficjalnym instagramowym koncie "Hotelu Paradise".

Mat. prasowe

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Dlaczego Dominika o wszystko obwiniła Oliwię, a nie Kubę? Jest komentarz

Część widzów postanowiła także napisać do Oliwii i w prywatnych wiadomościach zapytać, co dziewczyna sądzi o zaistniałej sytuacji.

- Jak Domi weszła i odbiła ci Kubę to nikt nic nie mówił - irytowali się widzowie "Hotelu Paradise". - Prawda jest taka, że nikt nic nie mówi tylko dlatego, ponieważ grupa została zmanipulowana oraz zostało wmówione im, że tylko i wyłącznie Dominika była w parze z Kubą, a mnie w ogóle w przeszłości już nie było - odpowiedziała Oliwia.

Instagram @oliwia_hotelparadise5official

"Hotel Paradise 5": Oliwia o swoich tłumaczeniach po nocy z Kubą

Oliwia nie tylko odniosła się do zachowania swoich programowych kolegów i koleżanek z "Hotelu Paradise", którzy w całej sytuacji postanowili stanąć murem za Dominiką zapominając o tym, że to właśnie charyzmatyczna tancerka jako pierwsza rozbiła relację Kuby i Oliwii. Dziewczyna wyznała również, dlaczego czuła się zobowiązana do tłumaczeń z miłosnych uniesień pod czujnym okiem kamer.

-Szkoda Domi, ale nie rozumiem dlaczego bardziej obwinie o to Ciebie, a Kuba jest ok - zapytał Oliwkę jeden z fanów

Jej reakcja była natychmiastowa.

- Myślę, że na to każdy będzie potrafił znaleźć odpowiedź - przyznała Oliwia.

Instagram @oliwia_hotelparadise5official

Zobacz także: "Hotel Paradise": Nana chwali się nagimi zdjęciami! Fanka: "Wstyd". Jest odpowiedź!

Inni podkreślali również, że charyzmatyczna blondynka nie powinna tłumaczyć się z chwili uniesień.

- Uważam, że nie powinnaś tłumaczyć się nikomu z tego, co się wydarzyło. Całym sercem z tobą - napisał jeden z fanów.

- Dlaczego się tłumaczyłam? Ponieważ każdy w ekipie non stop powtarzał mi, że powinnam mieć wyrzuty sumienia z tym, co zrobiłam, że nie powinnam w ogóle tego robić. Tak jakby wszyscy myśleli za mnie i chcieli, żebym się ich słuchała. Tak mi weszli na głowę, tak zmanipulowali mną, że miałam przez to taka pralkę, że chciałam się tłumaczyć. Chciałam się tłumaczyć, ale też uważałam, że to będzie w porządku do Domi, bo ja zaczęłam myśleć o sobie źle.

Instagram @oliwia_hotelparadise5official

Myślicie, że naciski grupy na Kubę, a także wymowne komentarze Dominiki sprawią, że chłopak ponownie porzuci dla niej Oliwię? A może tym razem będzie konsekwentny w swoich działaniach i lojalny wobec obecnej partnerki? Jedno jest pewne - tego dowiemy się już podczas najbliższego "Rajskiego Rozdania".

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": jest reżyserowany? Jeden z uczestników się wygadał!