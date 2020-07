Manuela Gretkowska wyprowadza się z Polski. Decyję podjęła po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich! 

Manuela Gretkowska tuż po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów prezydenckich opublikowała w sieci ogłoszenie dotyczące sprzedaży swojego domu. W niedzielę wieczorem na profilu pisarki na Facebooku pojawił się opis i zdjęcia posiadłości, a później w rozmowie z mediami Manuela Gretkowska przyznała, że chce się wyprowadzić z Polski. Jak komentuje sytuację polityczną w naszym kraju?

W minioną niedzielę odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Według wstępnych wyników prezydentem ponownie zostanie Andrzej Duda. Do grona osób, które nie są zachwycone tym faktem, należy Manuela Gretkowska. Pisarka w rozmowie z TOK FM przyznała, że chce wyprowadzić się z Polski! Manuela Gretkowska już od jakiegoś czasu zastanawiała się nad sprzedażą swojego domu, ale ostateczną decyzję podjęła tuż po zakończeniu głosowania i po ogłoszeniu sondażowych wyników.

Od pięciu lat jest łamane prawo, niszczona konstytucja, zniszczony trójpodział władzy. Senat był normalny, prezydent mógł być więcej niż normalny - myślę, że takiego kandydata nie mieliśmy od 30 lat. To by mogło przyhamować Sejm, natomiast teraz jesteśmy w rękach politycznych gangsterów. To jest łamanie prawa, a widzimy to wszędzie, widzimy, jak wygląda Polska pod rządami PiS i w jakim kierunku "Dudapesztu" to idzie- wyznała w rozmowie z TOK FM.