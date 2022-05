"Hotel Paradise 5": Kuba tłumaczy się z braku wsparcia dla Oliwii: "Grupa wywierała na nas presję" 

Powrót Dominiki do "Hotelu Paradise" nieźle namieszał w relacji Oliwii i Kuby. Uczestniczce trudno było ukryć żal i zawód, który poczuła do Kuby po tym, jak nie wykazał jej zainteresowania, gdy niespodziewanie do programu wróciła jego była partnerka. Widzowie również mają za złe Kubie ten aspekt i napisali wprost, że "przykro się na to patrzy". Kuba postanowił zabrać głos, wypowiedział się na temat emocji, które towarzyszyły równo jemu jak i Oliwii i zrzucił część winy na... innych uczestników! Dlaczego?

"Hotel Paradise 5": Kuba tłumaczy się z braku wsparcia dla Oliwii

Kuba i Oliwia uprawiali seks w "Hotelu Paradise", niedługo po "Rajskim Rozdaniu", w którym odpadła Dominika. Zbliżenie tej dwójki było szokiem nie tylko dla widzów, ale również dla pozostałych uczestników. W końcu chwilę wcześniej Kuba był w rokującej relacji z Dominiką, a sama Oliwia wdawała się w awantury z chłopakiem, upominając go, że źle traktuje jej koleżankę. Jednak trzeba pamiętać, że chwilę wcześniej to Dominika rozbiła związek Oliwki z Kubą, więc gdy opuściła program, Oliwia postanowiła zawalczyć o swoje. Oliwia przyznała, że nie żałuje seksu z Kubą w "Hotelu Paradise" i mimo tego, że wie, że może tym skrzywdzić Dominikę, nie chce rezygnować z własnego szczęścia. Oboje jednak nie przewidywali, że do konfrontacji dojdzie tak szybko. Dominika wróciła do "Hotelu Paradise" tuż przed "Rajskim Rozdaniem" i nie kryła rozczarowania tym, czego dowiedziała się o Oliwii i Kubie. Z kolei Kuba zaczął mieć mętlik w głowie i nie wiedział, do której z pań czuje coś więcej. Oliwia oczekiwała większego wsparcia od partnera w ewidentnie niewygodnej sytuacji, jednak on zamiast zainteresować się jej samopoczuciem, wolał spędzać czas z Dominiką. To nie uszło uwadze fanów.

Przykro się patrzyło na twój brak wsparcia dla Oliwki, kiedy weszła Domi 😕

Kuba nie pozostawił tego bez odpowiedzi.

Kuba nie ucieka od krytyki widzów "Hotelu Paradise" i przyznał, że nie w porządku potraktował Oliwię, która naprawdę na niego liczyła. Wyznał jednak, że wpływ na jego zachowanie miało również nastawienie innych uczestników, którzy komentowali bliską relację jego i Oliwiki mocno ją oceniając i wprawiając ich oboje w wyrzuty sumienia:

Troszkę tak, nie ukrywam. Troszkę grupa też wywierała na nas presję i ja też to widzę teraz, że czuliśmy się winni za coś, co zrobiliśmy, bo chcieliśmy to zrobić, wiec... - wyznał w nagraniu na Instagramie Kuba.

Ostatnie dni w "Hotelu Paradise" były dla Oliwii i Kuby prawdziwą próbą. Widzowie zauważyli smutek i niepewność w oczach dziewczyny, gdy podchodziła do partnera podczas "Rajskiego rozdania". Oliwia skomentowała zachowanie Kuby w "Hotelu Paradise" po powrocie Dominiki, nie ukrywając, że programowy partner "daje jej niepewność emocjonalną". Czy udało im się pokonać kryzys?