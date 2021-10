"Taniec z Gwiazdami": widzowie zadowoleni z wyników finału. A jurorzy? "Niepocieszeni się wydają"

To Robert Wabich wygrał finał "Tańca z Gwiazdami"! Za nami wielkie emocje w ostatnim starciu na parkiecie! Obie pary rewelacyjnie radziły sobie już od początku tanecznego show! Olga Kalicka zachwycała jurorów swoim warsztatem oraz wdziękiem. Z kolei Robert Wabich to absolutne objawienie! Marzył, by nie odpaść w pierwszym odcinku programu, tymczasem Kryształowa Kula trafiła właśnie w jego ręce! A wraz z nią czeka na 100 tysięcy złotych! Zobacz także: W "Tańcu z Gwiazdami" zostały dwie pary! Już dziś FINAŁ! Wygra Kalicka czy Wabich?! Taniec z Gwiazdami - relacja na żywo FINAŁ Poniżej zapis naszej relacji minutowej (najświeższe informacje na górze) 22:03 - Kryształowa Kula trafia w ręce Roberta Wabicha i Hanny Żudziewicz! Różnica głosów wyniosła niespełna 1%! Gratulujemy! Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" już wiosną! 22:00 - Po dziewięciu odcinkach pora na ogłoszenie wyników! To najważniejszy moment tej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Kto tańczył najlepiej i skradł serca widzów? 21:54 - Ostatni taniec wszystkich gwiazd i tancerzy odbywa się akompaniamencie pięknej piosenki z filmu "Titanic". To bardzo wzruszający moment. Taniec wypadł pięknie! Lecz my już nie możemy się doczekać wyniku! Kryształowa Kula czeka na zwycięzców! 21:52 - Wracamy po przerwie. Do końca głosowania trzy minuty! W tym czasie będą zabawiać nas uczestnicy "Tańca z Gwiazdami", którym nie udało się dotrzeć do finału. Zatańczą walca angielskiego. 21:35 - Pora na przerwę reklamową. A zaraz po niej ogłoszenie wyników! W przerwie możecie pozachwycać się Pauliną Sykut. Rozwiązanie coraz bliżej, a ona wciąż wygląda kwitnąco! 21:33 - Na parkiecie pokaz specjalny w wykonaniu gwiazd tanga argentyńskiego. To ostatnie chwile na...