Zastrzyk w brzuch penem z insuliną wykonuje się pod kątem 45 stopni. Osoby szczupłe przytrzymują fałd skóry pod pępkiem i wstrzykują substancję. Przed zabiegiem dobrze jest zdezynfekować skórę brzucha oraz dłoni.

Peny jednorazowe i do wielokrotnego użytku

Insulinę podaje się poprzez wstrzyknięcie podskórne przy zastosowaniu pena. Stosując wstrzykiwacz pierwszy raz, przed użyciem dobrze jest uważnie przeczytać instrukcję znajdującą się w każdym opakowaniu. Peny są jednorazowe lub z wymiennymi wkładami do wielokrotnego użytku.

Zanim zrobi się zastrzyk w brzuch

Igła insulinowa składa się z dwóch części: zewnętrznej i wewnętrznej nakładki. Prawidłowe zakładanie igły na pen odbywa się pozycji poziomej w momencie łączenia ich ze sobą. Zewnętrzną nakładkę zdejmuje się z igły po czym nakręca na gwint pena.

Zastrzyk podskórny w brzuch

Insuliny ludzkie krótkodziałające oraz analogi insuliny wstrzykuje się w tkankę podskórną na brzuchu, z ominięciem pępka. Insuliny długodziałające można podawać w uda oraz pośladki. Mieszanki insulinowe, oprócz wyżej wymienionych miejsc na ciele, można także wstrzykiwać pod łopatką. Do wykonania takiej iniekcji jest potrzebna pomoc drugiej osoby.

Zastrzyk w brzuch krok po kroku

Przed wykonaniem zastrzyku, skórę dobrze jest zdezynfekować płynem odkażającym i umyć dokładnie ręce.

W przypadku mieszanek insulinowych wystarczy kilka razy obrócić penem, aby płyn doprowadzić do jednolitego wyglądu.

wystarczy kilka razy obrócić penem, aby płyn doprowadzić do jednolitego wyglądu. Pokrętło przy każdym penie służy do ustawiania dawki insuliny, którą ustala indywidualnie lekarz. W pierwszych dniach użytkowania pena warto zwrócić uwagę jakie jednostki wskazuje wstrzykiwacz. W jednym penie skok dawki może wynosić 1 jednostkę, a w innym 0,5 albo 2.

Osoby szczupłe jedną dłonią łapią skórę na brzuchu w fałd pod kątem około 45 stopni , a drugą wstrzykują dawkę.

, a drugą wstrzykują dawkę. W przypadku osób bardziej otyłych zastrzyk w brzuch odbywa się pod kątem 90 stopni bez konieczności przytrzymywania tkanki podskórnej.

Po wstrzyknięciu insuliny przed wyciągnięciem igły dobrze jest odczekać około 10 sekund. Taka profilaktyka zapobiegnie wypłynięciu leczniczej substancji poza miejsce podania.

przed wyciągnięciem igły dobrze jest odczekać około 10 sekund. Taka profilaktyka zapobiegnie wypłynięciu leczniczej substancji poza miejsce podania. Po usunięciu z brzucha igły zaleca się zabezpieczyć ją nakładając zewnętrzną nasadkę.

Jak zrobić zastrzyk domięśniowy w udo

Zastrzyk domięśniowy w udo wykonuje się pod kątem około 45 stopni, w pozycji siedzącej. W kwestiach odbezpieczania i wyciągania igły ze skóry oraz dezynfekcji postępuje się tak samo jak podczas robienia zastrzyku w brzuch.

Zastrzyk śródskórny w ramię

Jeśli zastrzyk śródskórny w ramię powoduje bliznowacenie lub przerost tkanki podskórnej, zaleca się rezygnację z niego. Mniej więcej co 2 tygodnie dobrze jest zmieniać stronę, w którą wstrzykiwana jest insulina, np. prawe ramię na lewe.

Zastrzyk w brzuch penem – jak często należy go robić?

To, jak często należy robić zastrzyki zależy od rodzaju przyjmowanej insuliny. Całkowity czas działania szybkodziałającego analogu wynosi do 5 godzin, natomiast krótkodziałającej ludzkiej insuliny - do 10 godzin. Czas aktywności długodziałającego analogu insuliny wynosi około 26 godzin, a najdłużej działających w organizmie - około 42 godziny. Za opakowanie 5 wkładów po 3 mililitry płaci się około 80 złotych.