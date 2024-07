Dobry nastrój sprzyja odchudzaniu, a dzięki orzechom podnosi się w organizmie poziom hormonu szczęścia – serotoniny. Orzechy pomogą też zminimalizować głód. Orzechy są kaloryczne, ale powinny znaleźć się w jadłospisie, gdyż korzystnie wpływają na pracę organizmu.

Reklama

Orzechy jako składnik wspomagający odchudzanie

Coraz więcej badań potwierdza, że orzechy powinny znaleźć się także w menu osób, które się odchudzają. Orzechy pomagają w zminimalizowaniu uczucia głodu i korzystnie wpływają na pracę organizmu. Są co prawda kaloryczną przekąską lub dodatkiem, ale spożywane w ograniczonych ilościach na pewno przyniosą więcej pożytku niż szkody: pomogą pokryć zapotrzebowanie na magnez (np. migdały), potas (np. pistacje), kwasy omega – 3 (np. orzechy włoskie) czy żelazo (np. orzechy nerkowca). Nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w orzechach pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu we krwi oraz wspomagają pracę układu krwionośnego. Kolejną z właściwości orzechów przydatną podczas odchudzania jest to, że przyspieszają one metabolizm i ograniczają gromadzenie się zbędnej tkanki tłuszczowej.

Zawartość kaloryczna wybranych orzechów

Osoby, które są na diecie i liczą dzienną dawkę spożywanych kalorii, aby urozmaicić swój jadłospis, powinny wkalkulować w niego także porcję orzechów. I tak na przykład w 100 gramach migdałów znajduje się 579 kcal, w orzechach włoskich 645 kcal, w pistacjach 589 kcal, orzeszki ziemne to 560 kcal a laskowe 640 kcal, z kolei orzechy nerkowca mają 553 kcal. Porcja orzechów dziennie to około 40 gramów, czyli tyle, ile orzechów mieści się na dłoni.

Dobry nastrój wspomaga odchudzanie

Łatwiej jest przestrzegać swoich postanowień, gdy jest się w dobrym nastroju. A orzechy mają jeszcze jedną właściwość – poprawiają nastrój. Dzieje się tak, gdyż jedzenie orzechów podwyższa poziom serotoniny we krwi, a ta nazywana jest hormonem szczęścia.

Zobacz także

Orzechy oprócz wspomagania pracy układu pokarmowego i krwionośnego, mają niezwykle korzystny wpływ na pracę mózgu, usprawniają zdolność koncentracji i pamięć.