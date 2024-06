Już prawie miesiąc minął od dnia, w którym Sandra Kubicka i Alek Baron zostali rodzicami. Zanim jednak mogli zabrać ukochanego synka do domu, musiał on spędzić wiele dni w szpitalu. Teraz okazało się, że w czasie, gdy maluch przebywał w placówce, muzyk postanowił zrobić dla żony coś niezwykłego. Wszystko było owiane tajemnicą do samego końca.

Tak Alek Baron zabiega o Sandrę Kubicką

Choć na samym początku związek Alka i Sandry Kubickiej budził sporo skrajnych emocji, oni udowodnili, że odnaleźli w sobie prawdziwą miłość. Najlepszym tego dowodem jest ślub, który wzięli kilka miesięcy temu i oczywiście synek, który był spełnieniem ich marzeń. Czas, w którym mały Leoś przebywał w szpitalu, bardzo odbił się na zdrowiu psychicznym jego mamy. Na szczęście w tych niełatwych chwilach Alek Baron starał się wspierać ukochaną.

Kilka dni temu chłopiec w końcu opuścił placówkę i od tamtej pory świeżo upieczeni rodzice uczą się życia w nowej roli. Jak zdradziła ostatnio Sandra, rodzina nie poznała jeszcze Leonarda i nieprędko się to wydarzy. Możemy więc z łatwością domyślić się, że w takim razie wyłącznie małżonkowie zajmują się obecnie maluszkiem i nie mają okazji, by wyjść gdzieś tylko we dwoje. Okazało się jednak, że tuż przed wyjściem chłopca ze szpitala Alek zadbał o to, by spędzić z żoną czas sam na sam, a przy tym zafundował jej niezłą niespodziankę!

Normalnie nienawidzę niespodzianek, ale ta mu się udała.. Najlepszy mąż na świecie - zaczęła Sandra.

Modelka opublikowała filmik z drogi, gdy jeszcze nie wiedziała, dokąd zmierzają. Alek próbował jakoś ją naprowadzić, przypominając m.in., że marzyła o tej chwili, ale gdy przyćmiła ją trudna sytuacja z synkiem, zupełnie o niej zapomniała. Początkowo niewiele to Sandrze mówiło, ale gdy byli już na miejscu, zrozumiała, że właśnie przyjechali na koncert jej ulubionego wokalisty!

Gdy dowiedziałam się, że Benson Boone będzie w Warszawie, wiedziałam, że nie dam rady go zobaczyć na żywo, bo będę parę dni przed wyznaczonym porodem. Sytuacja się zmieniła, ja w tym całym chaosie zapomniałam o koncercie, bo miałam tylko synka w głowie i kiedy wyjdzie ze szpitala, ale Alek nie zapomniał. Dzień przed jego wypisem ze szpitala zabrał mnie na mój wymarzony koncert

Kiedy Sandra zorientowała się, jaką niespodziankę zapewnił jej ukochany, w sekundę zalała się łzami. Jak się okazało, zdobycie biletów wcale nie było tak łatwe, ale Alkowi się udało!

