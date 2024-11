Wiktoria w 11. edycji "Rolnik szuka żony" nie wahała się zbyt długo z podjęciem decyzji i po tym, jak podziękowała za udział w programie Łukaszowi zdecydowała, że chce kontynuować relację z Adamem. 23-letnia rolniczka nie ukrywa, że bliżej jej do spokojnego i bardzo dojrzałego Adama, a w najnowszym odcinku w końcu wyznała:

Czuję, że to jest właśnie on, że tego szukałam.

Wszyscy uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" dokonali już wyborów i zdecydowali, z kim chcą kontynuować relację. Przed nimi jeszcze wspólne wycieczki i wizyty w rodzinnych domach swoich drugich połówek, a tymczasem w ostatnim odcinku mogli porozmawiać o swoich decyzjach z prowadzącą Martą Manowską i poruszyli bardzo osobiste tematy. Wiktoria z "Rolnik szuka żony" poinformowała o tym, że wybrała Adama i przekazała, że decyzję podjęła na ich wspólnej randce, ale jej kandydat nie wywierał na niej żadnej presji. W związku z decyzją rolniczki Szymon odjechał do domu i nie ukrywał, że było mu ciężko. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej przyznała, że ta sytuacja nieco ją przytłoczyła, ale obecność i wsparcie Adama pomogły:

Wiktoria nie ukrywa, że kiedy widzi Adama od razu na jej twarzy pojawia się uśmiech i imponuje jej jego dojrzałość:

Pojawia się uśmiech na mojej twarzy, kiedy go widzę. To są takie drobne rzeczy, ale tak bardzo zbliżają. (...) Widzę w nim ogromną dojrzałość i faktycznie, jakby był dużo straszą osobą, bo to rzadko się spotyka, żeby ktoś nosiła taką mądrość w sobie. Czuję, że to jest właśnie on, że tego szukałam.

powiedziała wprost rolniczka.