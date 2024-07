Bundz (inaczej bunc) to góralski ser z mleka owczego, smakiem i konsystencją przypominający mozzarellę. Można jeść go samego, np. do kanapek, ale także dodawać do sałatek, i grillować. Ser bundz doskonale smakuje z żurawiną.

Bundz w 2005 r. został wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego w kategorii sery i produkty mleczne.

Bundz – góralski ser o łagodnym smaku

Bundz ma kształt dużego, zaokrąglonego bochenka. Pokryty jest białą, delikatną skórką. Jego konsystencja jest elastyczna, raczej miękka. Czasem w bundzu znajdują się oczka. Smak sera jest łagodny, maślany, lekko orzechowy, czasem trochę kwaskowaty.

Bundz tradycyjnie wyrabiany był przez pasterzy na halach z owczego mleka. Obecnie wytwarza się go często z mleka owiec zmieszanego z mlekiem krowim. Do przecedzonego, jeszcze ciepłego po wydojeniu mleka, dodaje się podpuszczkę. Kiedy pojawi się skrzep, rozbija się go drewnianą mątewską. Następnie ser zbiera się rękami, formuje z niego grudę i wiesza na dobę, aby odciekła z niego serwatka. Po 24 godzinach ser nadaje się do spożycia.

Bundz można kupić przede wszystkim w regionie Karpat, w Polsce np. na Podhalu, w bacówkach i na targach. Czasami można go też znaleźć w hipermarketach, na stoiskach z wyrobami tradycyjnymi.

Przepis na sałatkę z bundzem

Składniki (na 2 duże porcje):

200 g bundzu,

2 duże pomidory,

1 nieduża cebula cukrowa lub czerwona,

garść świeżego szpinaku lub sałaty,

2 łyżki oleju rzepakowego,

1 łyżeczka octu jabłkowego albo winnego,

sól,

pieprz.

Czas wykonania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Pokrój pomidory i cebulę na niewielkie kawałki.

Pokrój ser w kostkę.

Zmieszaj olej z octem, dodaj sól i pieprz.

, dodaj sól i pieprz. Zmieszaj sałatę z pomidorem, cebulą i serem.

Polej wszystko sosem.

Grillowany bundz z żurawiną

Składniki (na 4 porcje):

400 g bundzu,

łyżka suszonego lub świeżego i posiekanego rozmarynu,

2 łyżki oleju rzepakowego,

konfitura z żurawiny,

4 kromki chleba.

Czas wykonania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Pokrój bundz w plastry o grubości ok. 1 cm.

Każdy plaster sera polej olejem i posyp rozmarynem z obu stron.

Zawiń każdy kawałek sera w folię aluminiową, zrób w niej kilka nakłuć.

Ułóż ser na grillu i grilluj z każdej strony.

. Posmaruj chleb serem i ułóż na każdej kromce porcję konfitury z żurawiny.

Smacznego!