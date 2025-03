Wielki finał "Farmy" już za nami. W ostatnim odcinku pojawili się nie tylko finaliści, ale również pozostali uczestnicy czwartej edycji programu. W finale nie mogło zabraknąć m.in. Danki, która wzbudzała ogromne emocje nie tylko wśród pozostałych uczestników, ale również wśród widzów. Tuż po finale "Farmy" Danka zdradziła nam, z kim z uczestników do dziś utrzymuje kontakt.

W finale "Farmy" wielkich emocji nie brakowało. W ostatni odcinku, który odbywał się na żywo, widzowie zdecydowali, kto powinien wygrać czwartą edycję. I tak, "Farmę" wygrał Bandi, który zwyciężył z Żanetą i Surferem. Na widowni pojawili się pozostali uczestnicy programu. Michał nagle zaczął się tłumaczyć w finale "Farmy", a po programie głos zabrała Danka, która wzbudzała sporo kontrowersji. Danka wywoływała ogromne emocje wśród uczestników, a jej konflikt z Wiolką był szeroko komentowany w sieci. Teraz reporter Party.pl zapytał ją, czy po programie utrzymuje kontakt z innymi uczestnikami. Danka zaskoczyła szczerym wyznaniem, nagle zaczęła mówić o Wioli.

Nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, to są dwa różne światy. Ja nic do niej nie mam, ona może być taka jaka jest. Z resztą uczestników też mam taki słabszy konflikt. Nie ukrywam, że wpłynęła na to na pewno też Wiola. Najlepszy kontakt mam z Kają i oczywiście też kibicuję, jestem też w kontakcie z rodziną górali

wyznała Danka.