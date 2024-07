Kanapki na imprezę wcale nie muszą być jej najnudniejszym punktem. Z popularnych składników można wyczarować niecodzienne przekąski, które będą cieszyły zarówno oko, jak i podniebienie gości.

Smalec i różnokolorowe pasty do pieczywa

Smarowidła do chleba są idealnym rozwiązaniem na przyjęcie. Pozwolenie gościom na samodzielne smarowanie małych kawałków różnych rodzajów pieczywa jest praktycznym rozwiązaniem. Pasta może być nabierana na małe kromki podobnie jak dip. Można ją podać uformowaną w różne ciekawe kształty, używając w tym celu foremek do ciastek, jeżeli ich konsystencja pozwala na wykrawanie. Warto wcześniej taka pastę schłodzić.

Smalec na przyjęciu jest bardzo dobrym pomysłem, zwłaszcza dla fanów tradycyjnych smaków. Oprócz tego, że wyśmienicie smakuje z kiszonym ogórkiem lub papryką w occie jest również dobrym podkładem dla alkoholowych trunków.

Wszelkiego rodzaju pasty, takie jak pasta z awokado, z suszonych pomidorów, z makreli, pasty serowe i jajeczne są punktem obowiązkowym, aby jednak nie było nudno uformuj je w ciekawy kształt lub podaj w niecodzienny sposób. Wydrążona łyżeczką skórka awokado z gatunku Hass (mającego twardą skórkę) będzie wspaniałą miseczką na guacamole.

Obok pojemnika z pastą lub dipem ustaw koreczki i kawałki powycinanego chleba lub kawałki suszonych owoców i surowych warzyw.

Jak nadać kanapkom fantazyjny kształt?

Wykrojenie z plasterka sera żółtego, wędliny gwiazdki lub serduszka nie jest problemem, gdy masz w domu foremki do ciastek w takim kształcie. Pozostałe z wycinania okrawki możesz zużyć do sałatki lub zapiekanki. Doskonały do kanapek o niecodziennych kształtach jest chleb tostowy, który daje się łatwo kroić. Wystarczy zrobić kanapkę w tradycyjny sposób np. kładąc na nią plaster sera żółtego, smarując pastą z papryki i wykroić foremką do ciasta pożądany kształt. Aby wszystko dobrze się trzymało i było wygodne do jedzenia wystarczy przekłuć taką mini kanapkę wykałaczką.

Używając obieraczki do warzyw możesz szybko wyczarować cienkie spirale. Wystarczy obierać nią np. cukinię dookoła a potem uformować palcami kształt róży spinając wykałaczką, w środek włóż oliwkę. W ten sam sposób zrób cienkie jak mgiełka plasterki np. z ogórków kiszonych lub konserwowych, które potem można zrolować i wkomponować w koreczek lub owinąć nim np. kawałek mozzarelli.

Mini kanapki na patyczkach

Koreczki to stały element na imprezowym stole. Przygotowane w wersji „na jednego gryza” doskonale sprawdzają się jako szybka przekąska. Koreczki można przygotować i podać wbijając je w różne warzywa i owoce. Przekrojone na pół arbuz, ananas, dekoracyjne cukinie lub kabaczki, świetnie sprawdzają się w tej roli. Duży grejpfrut lub pomelo też dadzą radę. Pamiętaj jednak by lekko ściąć jeden z wierzchołków, dzięki czemu cała konstrukcja będzie stabilna. Możesz użyć również całego bochenka chleba. Wydrążone wnętrze arbuza będzie ciekawym pomysłem na miskę do koreczków. Dodatkowym plusem tego pomysłu jest wzbogacenie małych kanapek świeżym aromatem arbuzowego wnętrza.

Do imprezowych kanapek nie bój się dodawać niecodziennych dodatków. Może to być kawałek surowej marchewki, orzech włoski, migdał, rabarbar czy kawałek jabłka.