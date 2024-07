Co jest ważne w życiu według ciebie? Z pewnością każdy z nas na takie pytanie odpowiedziałby różnie, ponieważ różnimy się między sobą. Mamy inną historię, doświadczenie, otaczają nas inni ludzie. Jednak niezależnie od tego, jak duże są różnice między nami i jak wygląda nasza prywatna hierarchia wartości, można powiedzieć, że w rzeczywistości istnieją cztery najważniejsze rzeczy, które determinują szczęście.

1. Zdrowie

Ważne jest i zdrowie fizyczne, i psychiczne. Dbaj więc o to, by być w formie, zwłaszcza, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Regularna aktywność fizyczna wymodeluje nie tylko sylwetkę i usprawni działanie całego organizmu, ale także pozytywnie wpłynie na nastrój. Podczas ćwiczeń dotleniamy mózg i zwiększamy produkcję serotoniny, dzięki ćwiczeniom jesteśmy też bardziej odporni na stres. Dbaj jednak także o swój umysł – nie zaśmiecaj go zbędnymi informacjami, a raczej trenuj – wybierając wartościowe artykuły, książki. Ciało i umysł stanowią jedność i nie da się utrzymać jednego w świetnej kondycji, gdy drugie jest zaniedbane.

2. Relacje z innymi

Przebywanie z innymi, szczególnie z rodziną, przyjaciółmi i ogólnie ludźmi, którzy nas obchodzą, są drugim najważniejszym życiowym priorytetem. Czas spędzony z bliskimi daje wiele korzyści – np. przytulanie się wzmaga produkcję endorfin, czyli hormonów szczęścia. Badania Uniwersytetu Exeter wskazują, że osoby, które pracują jako wolontariusze lub regularnie okazują innym swoją pomoc są szczęśliwsi, mają większą satysfakcję z życia i żyją dłużej (więcej: http://www.webmd.com/balance/news/20130823/volunteering-may-make-people-happier-study-finds). Jednak ważne jest, by utrzymywać i inwestować swój czas i energię w relacje z ludźmi, którzy także troszczą się o nas. Toksyczne znajomości nie są warte kontynuowania.

3. Praca

Praca nigdy nie jest tylko pracą – w pewnym sensie nas określa. To w niej spędzamy 1/3 swojego życia, to od niej zależy, z jakimi ludźmi spędzamy ten czas, co robimy, czego się uczymy. Praca powinna być powiązana z zainteresowaniami, predyspozycjami – tylko wtedy może cieszyć i dawać satysfakcję. Poza tym sam fakt posiadania pracy daje nam niezależność finansową, poczucie własnej wartości oraz świadomość, że jesteśmy potrzebni. Tylko ktoś, kto stracił pracę, zrozumie w pełni jak bardzo samoocena jest powiązana z pracą.

4. Czas wolny

Żyjemy teraz, w danym momencie. Dlatego też trzeba pielęgnować chwilę obecną. Nie oznacza to, że nie należy niczego planować – absolutnie! Jednak prawdziwe życie jest teraz, a nie jutro czy za tydzień. Przeszłość także jest ważna, ale jako zbiór lekcji, z których należy wyciągać wnioski. Życie przeszłością nie prowadzi do niczego – zapatrzona w nią odwracasz się plecami od teraźniejszości i przyszłości. A to właśnie teraz jest czas na to, żeby podróżować, bawić się, spotykać z ludźmi, słuchać muzyki – robić wszystko to, co sprawia ci radość.

Podsumowując, w życiu ważne jest to, by znaleźć czas na każdą z tych rzeczy. Balans i harmonia to najważniejsza z wartości.