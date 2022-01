WOŚP: Dzidzia, Ewa, Ola, Maja i Zuzia. To najważniejsze kobiety w życiu Jurka Owsiaka

Od samego początku prowadzi Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, i dziś - bez niego w roli dyrygenta - nikt nie wyobraża sobie chyba tej wielkiej i wspaniałej akcji. Jednak sam nie byłby w stanie tego dokonać. Na szczęście od wczesnej młodości może liczyć na wsparcie swojej żony Dzidzi, czyli Lidii Niedźwiedzkiej Owsiak. Jest przy nim jako dyrektor Fundacji WOŚP. Jest też mamą dwóch córek i babcią dwóch wnuczek. W ubiegłym roku państwo Owsiakowie świętowali 45. rocznicę ślubu!

Co wiadomo o córkach i wnuczkach Jurka Owsiaka? Jak mówił w wywiadzie dla magazynu "Party" nie jest ideałem ojca czy dziadka.

Owsiakowie raczej starają się chronić swoje życie prywatne i niezbyt wiele mówią na tematy rodzinne. Wyjątek Jurek Owsiak zrobił jakiś czas temu dla magazynu "Party".

Młodsza córka, 33-letnia Ewa uczyła się w Londynie, ale wróciła do Polski i pracowała w Instytucie Chopina. Jak mówił Owsiak w wywiadzie, jej świat to muzyka i sztuka.

Starsza córka, 43-letnia Ola prowadziła restaurację, ale ją sprzedała i pracuje teraz jako trenerka fitnessu.

Jerzy Owsiak i Aleksandra w 2007 roku:

Dwie wnuczki Owsiaków to już duże dziewczyny. Maja kończy liceum, a Zuzia uczy się w szkole podstawowej.

Tak Aleksandra Owsiak wygląda dziś. Ciągle pomaga w akcjach WOŚP:

Jak dodawał w rozmowie Owsiak, z wnuczkami rozmawia o wszystkim, przy okazji wspólnej jazdy samochodem czy podczas wspólnego oglądania programów kulinarnych Jamiego Olivera.

Jurek Owsiak mówi, że zawsze starali się z żoną traktować dzieci po partnersku. I to się sprawdzało.

Kiedy dziś rozmawiam z córkami, to mają do mnie sporo zarzutów, np. mówią, że nie poświęcałem im wystarczająco dużo czasu. Mnie się wydawało, że się starałem, ale to pewnie one mają rację. Nigdy też nie chciałem, by moje dzieci przeżywały to, co ja kiedyś z moim tatą. Ojciec nie dopuszczał mnie do dyskusji i nie mógł zrozumieć, dlaczego noszę długie włosy, uważał to za totalne świrowanie. Obdarzaliśmy z żoną dzieci zaufaniem, oczywiście bojąc się o wszystko, co może się im przydarzyć. Wciąż się o nie martwimy - mówi Owsiak.