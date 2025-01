Izabela Macudzińska w show-biznesie jest od lat, ale nigdy nie kryła, że dla niej najważniejsza jest rodzina. Od zawsze na antenie pokazywała się z córką i mężem, a fani zdążyli już zauważyć, że Iza i Patryk są niemalże nierozłączni! Teraz małżeństwo ma prawdziwy powód do świętowania. Niewiarygodne, że to już!

Izabela Macudzińska przekazała radosne wieści

Izabela Macudzińska zasłynęła w programie "Królowe życia" i na tej fali otrzymała zaproszenie do kolejnej produkcji stacji TTV, czyli "Diabelnie Boskie". Fani od samego początku cenili Izę za jej otwartość oraz szczerość, a także wartości jakimi się kieruje. Kobieta jest niezwykle rodzinną osobą, co często można zobaczyć na jej Instagramie, na którym pojawiają się zdjęcia z córką i mężem. Rodzina Macudzińskich jest często w podróży, a tym razem Iza i Patryk wybrali się do Meksyku! To właśnie z tego egzotycznego miejsca podzielili się z fanami swoją radością.

24 lat razem. Kocham Cię. Jesteś moją bratnią duszą, moim życiem, moim oddechem i moim wszystkim - napisała w języku angielskim Iza.

Fani przecierali oczy ze zdumienia, że już tyle lat minęło, a Iza i Patryk wciąż są w sobie tak mocno zakochani:

Niesamowita para kocham najbardziej na świecie

Jesteście wspaniali! Zakochani! - rozpisują się fani.

Co ciekawe, niedawno Izabela Macudzińska świętowała urodziny swojego ukochanego, o czym również poinformowała fanów. Widać, że małżeństwo czuje się ze sobą doskonale i kochają spędzać czas wspólnie. Mimo takiego stażu wciąż się zaskakują i są przykładem dla innych!

Życie prywatne Izabeli Macudzińskiej

Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak są małżeństwem od ponad 20 lat i doczekali się córeczki - Elizy. Dziewczyna robi karierę medialną i w nastoletnim wieku przeprowadziła się do Warszawy, aby realizować swoje pasje. Iza i Patryk pozostali w domu znajdującym się w Wielkopolsce i mają czas na wspólne wyjazdy. Kadry z egzotycznych podróży można dostrzec na Instagramie Izabeli Macudzińskiej, która chętnie pokazuje swoje życie prywatne u boku męża. Co więcej, Izabela prowadzi swój butik odzieżowy z eleganckimi sukienkami oraz strojami na co dzień.

Izabela Macudzińska od lat jest związana ze stacją TTV. Najpierw jej życie prywatne widzowie mogli poznać dzięki "Królowych życia", a następnie w programie "Diabelnie Boskie". Co więcej, Izabela pojawiła się również w programie "99. Gra o wszystko". Widać, że Izabela mimo sławy na pierwszym miejscu stawia swoją rodzinę - męża i córkę, a także ma świetne kontakty ze swoją mamą. Fani chętnie śledzą ją w social mediach, ponieważ pokazuje, jak wygląda jej prawdziwe życie!

