Andziaks w rozmowie z Party.pl skomentowała przeprowadzkę do nowego domu i zdradziła, jak mieszka się jej w okazałej willi. Angelika Trochonowicz nie ukrywa, że miała pewne obawy przed tak wielką rewolucją w swoim życiu.

Reklama

Andziaks szczerze o przeprowadzce do nowego domu

Andziaks już od kilku lat należy do grona najpopularniejszych influencerek w naszym kraju. Angelika ma mnóstwo fanów, a jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 1,2 mln internautów. Andziaks i jej mąż chętnie pokazują, jak wygląda ich codzienne życie, a teraz fani mogą obserwować, jak zakochani szykują się do świąt Bożego Narodzenia. Andziaks przebiła wszystkich, a dekoracje świąteczne w jej domu robią ogromne wrażenie. Nie jest tajemnicą, że Andziaks i jej rodzina już drugie święta spędzą w ich nowym domu. Pod koniec 2023 roku Angelika i Luka przeprowadzili się bowiem do wielkiej willi.

Teraz reporterka Party.pl zapytała Andziaks, jak jej się żyje w nowym domu. Okazuje się, że influencerka początkowo obawiała się tak wielkiej zmiany w swoim życiu.

Bardzo się obawiałam zamiany mieszkania na dom, ale to była cudowna decyzja zdradziła Andziaks.

Ja czuję się jak na wakacjach, czuję taki spokój. To jest zupełnie coś innego niż mieszkanie w bloku. Mnie zawsze bardzo bolała głowa, nie wiedziałam dlaczego, a odkąd się przeoprowadziliśmy do domu tego nie ma. dodała.

Posłuchajcie, co jeszcze powiedziała nam Andziaks!

Reklama

Zobacz także: Ogromna radość u Andziaks tuż przed świętami. Na taką nowinę czekali jej fani. "Jestem w szoku"