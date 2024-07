Zwykle to, co na odchudzanie polecają nam w reklamach, w rzeczywistości jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Dlatego warto znać bezpieczne i sprawdzone sposoby na odchudzanie, które są zdrowe i nie spowodują szybkiego efektu jojo.

Skuteczne metody na odchudzanie to nie tylko oczywistości, które powtarzają się w opisie każdej niemal diety: jedz regularnie posiłki, dużo śpij, uprawiaj sport. Zobacz, w czym tkwi sekret odchudzającej diety i „odchudzającego” stylu życia:

1. Używaj ostrych przypraw – dodawaj do kanapek, sosów, zup i dań mięsnych ostre przyprawy, które poprawią trawienie i wspomogą procesy metaboliczne w organizmie. Sięgaj w kuchni zatem po pieprz lub chili.

2. Jedz produkty bogate w błonnik. Nasycisz organizm na wiele godzin, dzięki czemu poczucie sytości będzie wyparte przez poczucie głodu.

3. Zrezygnuj z fast foodów – „szybkie jedzenie” to mechanicznie przetworzone produkty, które nie tylko są niezdrowe dla organizmu, ale również wysokokaloryczne.

4. Pij zieloną herbatę – nie sięgaj z samego rana po mocną kawę, tylko po zieloną herbatę – oczyści organizm, usprawni trawienie, poprawi metabolizm.

5. Pij na czczo wodę z cytryną – woda z cytryną to zdrowa dawka orzeźwienia i detoksu. Picie jej usunie toksyny z organizmu i przyśpieszy metabolizm.

6. Nie kupuj soków w kartonie – soki kupowane w sklepach to przede wszystkim duży dodatek cukru. Aby wypić sok z pomarańczy, wystarczy kupić wyciskarkę do owoców – to wydatek rzędu 5 złotych. Możesz też kupić sokowirówkę.

7. Wyeliminuj alkohol – alkohol zatruwa organizm, przyśpiesza pracę serca i układu krwionośnego (zwiększa ciśnienie krwi) oraz jest wysokokaloryczny. Powoduje również cellulit.

8. Wyrzuć wagę łazienkową – nie potrzebujesz dzień w dzień kontrolować swojej wagi. Lepiej mierz obwód talii, ud i bioder co miesiąc, sprawdzając efekty odchudzania.

9. Zastępuj produkty - zastąp cukier miodem do słodzenia herbaty. Jest zdrowszą opcją i jest o wiele bardziej słodki. Zastąp banana jabłkiem – posiada niższy indeks glikemiczny. Zastąp słodkie przyprawy ostrymi – wzmocnią smak, ale i przyśpieszą trawienie.

10. Jedz powoli, delektuj się potrawą – powolne jedzenie oszukuje żołądek, dzięki czemu szybciej poczujesz się nasycony.

Jest wiele porad, które mówią, co jest dobre na odchudzanie. Nie należy jednak ograniczać się tylko do nich, ale również warto odwołać się do... własnego rozsądku. Racjonalne odżywianie się wprawi organizm w prawidłowy rytm i polepszy samopoczucie. Połącz je z aktywnością ruchową, a na pewno szybko dostrzeżesz spadek wagi.