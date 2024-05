Anita Sokołowska z tygodnia na tydzień zachwycała zarówno jury jak i swoich fanów. W "Tańcu z Gwiazdami" od samego początku brylowała na parkiecie u boku Jacka Jeschke. Wszystko to przyczyniło się do tego, że aktorka znalazła się wśród finalistów obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Już w niedzielę będzie można zobaczyć ostatnie występy taneczne w show.

Anita Sokołowska została nagrana po ostatnim treningu "Tańca z Gwiazdami"

Anita Sokołowska już w niedzielę zmierzy się na parkiecie z innymi parami, które przeszły do finału "Tańca z Gwiazdami". W "Wielkim Finale" pojawi się jeszcze Julia Kuczyńska znana jako Maffashion u boku Michała Danilczuka i Roksana Węgiel u boku Michała Kassina. Każda z par ma bardzo duże szanse na wygraną, gdyż ich tańce do tej pory wypadały wspaniale. Tym razem jednak wszystkie pary przekazały smutną informację o zbliżającym się końcu show i ostatnich treningach. Wśród nich nie zabrakło Sokołowskiej i Jeschke.

Jacek Jeschke nagrał swoją partnerkę taneczną po ostatnim treningu. Anita siedzi zamyślona na sofie, a tancerz pyta ją: "jak tam ostatni trening".

Czekaj... troszkę przeżywam teraz. Potrzebuję ciszy i spokoju - wyjawiła Anita Sokołowska.

Podczas nagrania, które opublikował zarówno tancerz jak i aktorka ogromną uwagę skupia to co pojawiło się na ręce Sokołowskiej. Bowiem na lewej ręce ma ona ogromnego siniaka. Para żartowała sobie, że to tatuaż. Jednak ślad nie wygląda najlepiej. Na szczęście to nic poważnego i nie zakłóci to występu pary numer 10 w końcówce drogi po "Kryształową Kulę". To dopiero będą emocje!

Właśnie zakończyłam swój ostatni trening w 'Barański SPA' do 'Tańca z Gwiazdami' w sali treningowej. Teraz już tylko w sobotę i niedzielę próby na hali. Jeszcze idziemy z Jacentym na miary kostiumów. Jestem wzruszona, bo wiecie, spędziłam w tym miejscu trzy miesiące. Dawałam z siebie wszystko na każdym treningu. Coś przerobiłam, czegoś nie przerobiłam. Coś się udało, coś nie, ale bardzo się starałam dla was i dla siebie. Mam nadzieję tylko, że w sobotę uda nam się pokazać z Jackiem naszego freestyle, bo to jest część mnie i jest bardzo mocno w moim sercu. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Całuje was mocno. Bądźcie z nami... - powiedziała na kolejnym nagraniu Sokołowska.

Roksana Węgiel również nagrała wzruszające nagranie po ostatnim treningu do "Tańca z Gwiazdami"

Podobnie Jak Anita Sokołowska i Jacek Jeschke nagranie po ostatnim treningu na swoich profilach na social mediach udostępnili Roksana Węgiel z partnerem tanecznym Michałem Kassinem.

Właśnie skończyliśmy ostatni trening 'Tańca z Gwiazdami'. No to jest niesamowite, jak ten czas szybko minął. My się tutaj popłakaliśmy przed chwilą, rozkleiliśmy. Powspominaliśmy! Przepiękna przygoda na prawdę to było coś niesamowitego. Pewnie na takie ogólne podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, ale to było coś naprawdę pięknego. Ja nie mogę uwierzyć w to, że to jest nasz ostatni trening. Będziemy tęsknić za 'Tańcem z Gwiazdami' - wyznała Roksana Węgiel.

Zarówno para numer 10 jak i para numer 5, nie ukrywają smutku i tego, że będzie im brakowało tanecznego show. Zostaje czekać na "Wielki Finał" i walkę o "Kryształową Kulę", którą wygra najlepsza para "Tańca z Gwiazdami" już jutro o godzinie 20.00 w Polsacie.

