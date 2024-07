Jakie posiłki jeść przed treningiem, żeby zwiększyć efektywność ćwiczeń?

Żeby zwiększyć efektywność treningu i swoją wytrzymałość, warto na 2-3 godziny przed ćwiczeniami zjeść lekki posiłek. Posiłek ten powinien dostarczyć węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym, a jeśli trening ma prowadzić do przyrostu masy mięśniowej, także lekkostrawnego białka. Kaloryczność takiego posiłku powinna wynosić ok. połowę tego, co stracisz podczas treningu. Jeśli chcesz stracić 600 kcal, posiłek powinien dostarczyć ci 300 kcal.