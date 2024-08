Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja kultowego show Polsatu "Taniec z Gwiazdami", a poprzeczka w tym sezonie jest zawieszona bardzo wysoko. W zmaganiach o Kryształową Kulę zawalczy m.in. ulubienica internautów Julia Żugaj. 24-latka nie ukrywa, że udział w tanecznym show to jedno z jej marzeń, jednak nie wszystko jest takie kolorowe i proste jak mogłoby się wydawać.

Przed treningiem do "Tańca z gwiazdami" polały się łzy. Julia Żugaj nie kryła swoich emocji

Już na początku września rozpoczyna się 15.edycja tanecznego show "Taniec z gwiazdami" i zobaczymy w niej: Rafała Zawieruchę, Annę-Marię Sieklucką, Filipa Bobka, Natalię Nykiel, Piotra Świerczewskiego, Michała Meyera, Olgę Bończyk, Filipa Lato, Vanessę Aleksander, Majkę Jeżowską, Macieja Zakościelnego oraz Julię Żugaj. 24-latka jest jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce, która zgromadziła ponad milion obserwujących na swoim Instagramie. Julia Żugaj, aby wziąć udział w programie, musiała zmienić swoje plany odnośnie trasy koncertowej. W rozmowie z Party.pl rozgadała się w tym temacie.

Musiałam przełożyć trasę koncertową, którą mieliśmy zaplanowaną na drugą połowę tego roku(...) Mam nadzieję, że dotrwam do listopada w ogóle w tym programie - wyznała Julia w rozmowie z Party.pl.

Julia Żugaj za pomocą Instagrama podzieliła się z fanami informacją, że ostatnio udział w programie doprowadził ją do łez. 24-latka zapytana o to, przez co ostatni raz płakała, postanowiła nie owijać w bawełnę i przyznała, że do łez doprowadził ją wybór stroju na trening.

Nie umiałam wybrać stroju na pierwszy trening - przyznała Julia Żugaj.

Choć

Polsat trzyma jeszcze w tajemnicy to, z jakimi tancerzami zatańczą gwiazdy w nowej edycji "Tańca z gwiazdami", to redakcja "Faktu" dotarła do tej informacji. Z rozpiski wynika, że w parze Julią Żugaj znalazł się Wojciech Kucina. My już nie możemy się doczekać, aż zobaczymy ten duet na parkiecie!

