Ku uciesze prawdziwej rzeszy fanów, w najnowszym odcinku "TzG" po raz kolejny zobaczymy na parkiecie Roksanę Węgiel! 19-latka z odcinka na odcinek radzi sobie coraz lepiej, co możemy zauważyć choćby po notach jurorów. Czyżby jednak przed zbliżającym się live'm spędzała mniej czasu na treningach?!

Tak Roksana Węgiel spędza czas przed "Tańcem z gwiazdami"

Nie możemy się doczekać, aż Roksana Węgiel i Michał Kassin przedstawią kolejną choreografię na parkiecie "Tańca z gwiazdami". W minioną niedzielę zaprezentowali pierwszej klasy taniec, dzięki któremu po raz pierwszy zyskali 40 punktów! Poprzeczkę zawiesili naprawdę wysoko, zatem możemy tylko domyślać się, że i w tym tygodniu pokażą coś, co zaskoczy wszystkich.

N/z: Roksana Wegiel, Michal Kassin fot. Adam Jankowski/REPORTER

Póki co jednak, zarówno Roxie i Michał, jak i pozostałe pary, spędzają długie godziny na sali tanecznej, dopracowując choreografię. Czasu jest coraz mniej, zatem i presja rośnie. Tymczasem jak możemy zauważyć, 19-letniej wokalistce udaje się w tym wszystkim jeszcze znaleźć czas na inne zajęcia. Raptem wczoraj Roksana Węgiel, jak księżniczka, błyszczała na evencie Disneya, a już dziś z samego rana popędziła na nagrania do radia. To wcale nie był koniec.

Po nagraniach Roxie znalazła nawet chwilę na spacer po mieście, zachwycając się nadchodzącą wiosną. Przechadzką oczywiście pochwaliła się na Instagramie! Na pierwsze słowa zachwytu wcale nie musiała długo czekać, bo fani momentalnie obsypali ją komplementami.

Widać, że Roksana stara się nie rezygnować z innych zajęć, choć obecnie to "Taniec z gwiazdami" pochłania znaczną część jej czasu. Czy w związku z tym zdoła w pełni przygotować się do nowego odcinka? Przekonamy się już za kilka dni!

Roksana Węgiel, Michał Kassin fot. Jacek Kurnikowski/AKPA