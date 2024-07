Socjopata pozornie niczym nie różni się od innych. Często jest to osoba o wysokim ilorazie inteligencji i lubiana. Socjopata bywa też duszą towarzystwa.

Zaburzenia aspołeczne, które przejawia socjopata wynikają z niewłaściwej socjalizacji. Czyli są warunkowane zewnętrznie.

Socjopata – najczęstsze zachowania

Zachowania, które przejawia socjopata są to nabyte umiejętności, więc skoro się ich nauczył, mógłby również się oduczyć. Problemem jednak jest to, że socjopatom jest w życiu wygodniej, dlatego nie widzą sensu korygowania swojego zachowania czy osobowości. Zdolności manipulacyjne, niemożność zaangażowania się w bliższe relacje z ludźmi, traktowanie ich w sposób przedmiotowy oraz skłonności narcystyczne to cechy, które najczęściej znajdziemy w zachowaniu socjopaty.

Socjopata – jak rozpoznać socjopatę?

Cechy osobowości socjopatycznej ujawniają się już w dzieciństwie i są to przede wszystkim zachowania takie jak: kłamstwo, bójki, drobne kradzieże, konflikt z prawem, nieprzestrzeganie norm społecznych. Pozorna szczerość i wiarygodność to w rzeczywistości działania nastawione na osiągnięcie konkretnych rezultatów. Socjopaci w odróżnieniu od psychopatów nie są dobrymi strategami i raczej mają problem z planowaniem i zimną kalkulacją. Często kieruje nimi impuls, bywają agresywni i mściwi. Kontakty socjopaty z innymi są powierzchowne, nastawione wyłącznie na eksploatację ludzi do realizacji własnych celów. Wówczas potrafią dostosować swoje zachowanie do oczekiwań drugiej strony. Nie są to osoby zdolne do szczerej troski o drugiego człowieka. Winy za swoje niepowodzenia szukają na zewnątrz, to cały świat jest zły – nie oni. Nie zależy im na czystym sumieniu ani na dobrej opinii, chyba że jest to środek do konkretnego celu.

Związek z socjopatą

Socjopaci naprawdę nie dbają o cudze uczucia, ale robią wrażenie bardzo zaangażowanych w związek. Starają się uzależnić partnera od siebie. Demonstracyjnie okazują miłość, są nawet przesadnie zazdrośni, starają się odciąć drugą osobę od jej bliskich. Dużo opowiadają o tym, jak zależy im na związku, jednak nie są gotowi do tego, by dać partnerowi cokolwiek od siebie. Nastawieni są wyłącznie na to, żeby brać.

W budowie relacji stosują na przemian taktykę złego i dobrego policjanta. Najpierw przekonują o swojej wielkiej miłości, by za chwilę poddać drugą osobę absolutnej krytyce.

Stosowane na przemian: krytyka i pochwały robią partnerowi socjopaty swoiste pranie mózgu.

Socjopata chętnie przedstawia się jako pokrzywdzony i nierozumiany przez świat geniusz. Partner jest jedyną osobą na tyle mądrą, by go zrozumieć i docenić. Dlatego ze związku z socjopatą szczególnie trudno się wycofać. Będzie on budować w partnerze poczucie winy, przekonywał o tym, że nie może bez niego żyć. Do tego socjopata tworzy w związku odrębny mikroświat - my przeciw wszystkim. Odchodząc pokazujemy więc, że nie byliśmy godni jego uczuć.