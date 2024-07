Od czasu ślubu Rafał i Magdalena Mroczkowie nieco chętniej pokazują się razem w mediach społecznościowych. Mogliśmy już obserwować ich podróż poślubną, wspólną wycieczkę rowerową, a tym razem... jak świętowali urodziny aktora! Jego ukochana stanęła na wysokości zadania! Taka żona to skarb?

Tak żona Rafała Mroczka uczciła jego urodziny

Kilka tygodni temu Rafał Mroczek wywołał nie lada zamieszanie, ujawniając, że wziął ślub! Do samego końca ukrywał ten fakt w tajemnicy i co ciekawe, fani nie mieli nawet pewności, czy jego serce w ogóle jest zajęte. Aktor bacznie strzegł swojej prywatności i nigdy przedtem nie chwalił się ukochaną. Zmieniło się to dopiero, gdy powiedzieli sobie "tak" i od tamtej pory Magdalena co jakiś czas gości na profilu męża.

Ona sama też stała się aktywniejsza w mediach społecznościowych, a liczba jej obserwujących na Instagramie urosła w nieprawdopodobnym tempie. 18 lipca Magda przekazała tam radosne wieści, składając ukochanemu życzenia z okazji urodzin! Jak się szybko okazało, uroczy kadr i ciepłe słowa to nie jedyne, czego mógł spodziewać się Rafał.

Impreza niespodzianka Rafała Mroczka Instagram@cze_madzia

Wieczorem na jaw wyszło, że Magdalena przyszykowała dla męża imprezę niespodziankę! Zaangażowała w nią jego najbliższych, a w tym oczywiście brata, który również świętował tego dnia urodziny. Sam Marcin Mroczek pokazał co nieco zza kulis przygotowywanej niespodzianki. Jadąc na miejsce zastanawiał się:

Słuchajcie, robimy mojemu bratu niespodziankę. Magda, jego żona, wszystko przed nim ukryła. Zobaczymy, jak zareaguje na nietypowego gościa, czyli na mnie

Impreza niespodzianka Rafała Mroczka Instagram@cze_madzia

Po chwili aktor podzielił się kadrem z bliźniakiem i szwagierką, podkreślając:

Sprawczyni całego zamieszania

Impreza niespodzianka Rafała Mroczka Instagram@cze_madzia

Zdaje się, że niespodzianka się udała, a Rafałowi przez cały czas uśmiech nie znikał z twarzy. W gronie najbliższych świętował swój wielki dzień, a wraz z bratem zdmuchnął świeczki na torcie.

