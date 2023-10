W ostatnich latach Robert Więckiewicz raczej nie należy do zapalonych bywalców salonów. Tym większą niespodziankę sprawił fanom, pojawiając się na festiwalu Góry Literatury, organizowanym przez fundację Olgi Tokarczuk. Do tego aktor zmienił się wręcz nie do poznania! Zobaczcie sami, jaką przeszedł metamorfozę.

Zarośnięty Robert Więckiewicz robił furorę na festiwalu

Bujna czupryna i imponujących rozmiarów broda sprawiały, że fanom trudno było rozpoznać ulubieńca. Ten tylko z tego korzystał, przechadzając się w towarzystwie innych znanych osobistości, np. Macieja Stuhra.

Roberta Więckiewicza można było także spotkać w trakcie lektury "Empuzjonu", wydanej w ubiegłym roku powieści Tokarczuk, pierwszej od momentu otrzymania przez nią literackiej Nagrody Nobla.

Elegancko zaczesane do tyłu włosy i starannie przystrzyżona broda nie tylko zwróciły uwagę fanów, ale też sprowokowały pytania. Czy zaskakująca metamorfoza 56-letniego aktora to efekt przygotowań do kolejnej roli?

Tego aktor nie zdradził. Nie da się jednak ukryć, że lubi eksperymentować z wyglądem. Jeszcze kilka lat temu prezentował się kompletnie inaczej. Patrząc na zdjęcia Roberta Więckiewicza z dawnych lat trudno nie przywołać znanego powiedzenia o tym, że mężczyźni są jak wino!

