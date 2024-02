Ostatnie tygodnie upłynęły Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu w dość napiętej atmosferze: para nie uniknęła zwolnienia z "Pytania na śniadanie". Prezenterzy jednak nie zdają się rozpaczać po utracie pracy i nadal są aktywni w sieci. Teraz Maciej Kurzajewski zaskoczył fanów, pokazując swoje ujęcie z jednego z telewizyjnych programów sprzed 24 lat! Zobaczcie, jak wyglądał. Poznalibyście go?

Maciej Kurzajewski niemal 25 lat temu. Przystojniak?

Maciej Kurzajewski przyzwyczaił już fanów do tego, że w mediach społecznościowych regularnie publikuje nowe treści, a do tej pory, oprócz ujęć związanych z "Pytaniem na śniadanie", na jego instagramowym profilu dominowały też zagadnienia z tematyki aktywności fizycznej. Dziennikarz nadal pracuje bowiem dla TVP Sport - nic zatem dziwnego, że sam dba o sylwetkę i formę.

Czy dla Macieja Kurzajewskiego czas faktycznie się zatrzymał? Taki wniosek mogą wysnuć fani, którzy mieli okazję zobaczyć zdjęcie prezentera sprzed prawie ćwierć wieku. Ukochany Katarzyny Cichopek udostępnił na InstaStories kadr z 2000 roku, gdy prowadził program "Wizja Sport". Podobny?

Wygląda na to, że Maciej Kurzajewski postanowił powspominać swoje początki w TVP - czy ma to związek z niedawnym zwolnieniem z "Pytania na śniadanie"? Trudno ocenić, ale wiadomo, że szczególne miejsce w sercu i karierze dziennikarza zajmuje sport - to właśnie w tej dziedzinie rozpoczął swoją karierę w mediach.

W 1993 roku prezenter rozpoczął staż w Telewizji Polskiej, a następnie prowadził "Sportowy Express" i od tamtej pory nieprzerwanie związany jest ze stacją. Choć niedawno pojawiły się doniesienia o tym, że Maciej Kurzajewski straci pracę w TVP Sport, póki co się one nie potwierdziły.

Pewne plany na przyszłość jeszcze są, ale nie należy spodziewać się żadnej rewolucji. Ostatnio dużo mówiło się o Maćku Kurzajewskim, Przemku Babiarzu, a jeden i drugi są w Zakopanem i pracują przy skokach. Przemek Babiarz ma ważną umowę z TVP, jest to legenda komentarza w polskiej telewizji, także w ich przypadku nie należy spodziewać się żadnych sensacyjnych ruchów - wyznał jakiś czas temu Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP, w rozmowie z Sport.pl.

Pamiętacie Macieja Kurzajewskiego z czasów jego początków w TVP Sport? A może chcielibyście obejrzeć więcej takich nostalgicznych ujęć?

