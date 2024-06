Jeszcze kilkanaście lat temu Mieczysław Szcześniak był na ustach wielu fanów muzyki - największą popularność przyniósł mu utwór śpiewany w duecie z Edytą Górniak, "Dumka na dwa serca". Choć ostatnio unika błysku fleszy, Mietek Szcześniak pojawił się na tegorocznym festiwalu w Opolu. Jak się zmienił? Zobaczcie sami!

Reklama

Tak dziś wygląda Mietek Szcześniak

Zasłynął m.in. scenicznym duetem z Edytą Górniak, i choć nadal jest aktywny w branży muzycznej, stroni od wielkich wyjść i ścianek - mowa oczywiście o Mieczysławie Szcześniaku, którego duet w piosence "Dumka na dwa serca" pamięta cała Polska. Teraz wokalistka stworzył swoim fanom nie lada okazję do ponownego podziwiania go na scenie: pojawił się bowiem na 61. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

To, co przykuwa największą uwagę, oprócz muzycznego talentu Szcześniaka, to niewątpliwie jego obecny wizerunek. Nietrudno dostrzec, że muzyk bardzo się zmienił na przestrzeni lat, a na opolskiej scenie zaprezentował się w tym roku z dłuższymi, kręconymi włosami. Niezmienny pozostaje jego delikatny zarost, jak również styl - na próby Szcześniak wybrał oczywiście przede wszystkim wygodny strój, jednak już na scenie zaprezentował się nieco bardziej elegancko.

Piętka Mieszko/AKPA

Występ Mietka Szcześniaka w Opolu urzekł publiczność i telewidzów - fani niezmiennie doceniają jego talent i klasę:

Uwielbiam Mietka Szcześniaka. Przepięknie zaśpiewał, wg mnie to kompletnie niedoceniony talent

Mietek Szcześniak... Jest fantastyczny

Super występ, klasa

Prończyk/AKPA

Co ciekawe, nie tylko Szcześniak zachwycił wizerunkiem podczas festiwalu: wzrok wszystkich przykuła też Roksana Węgiel, prezentując się w odważnym gorsecie.

Zobacz także

Mamy nadzieję, że będziemy mieli szansę oglądać Mietka Szcześniaka w kolejnych projektach i na ważnych, muzycznych wydarzeniach. Spodziewaliście się, że tak się zmienił na przestrzeni lat?

Reklama

Zobacz także: "Spartaczyć takie piękne piosenki". Widzowie grzmią po festiwalu w Opolu