Bombka choinkowa z cekinami to prosty sposób na efektowny element świątecznej dekoracji. Taką bombkę można zarówno powiesić na choince, jak i użyć jej do dekoracji świątecznego stroika. Do wykonania bombki będziesz potrzebować styropianowej kuli, dużo cekinów, najlepiej w kilku kolorach, i tyle samo szpilek krawieckich.

Gdzie kupić styropianowe kule, cekiny i szpilki?

Styropianowe kule i cekiny możesz kupić w pasmanteriach i w sklepach z artykułami do rękodzieła, także tych internetowych. Szpilki dostaniesz w pasmanteriach, kioskach i sklepach papierniczych. Kule dostępne są w różnych rozmiarach, mogą np. mieć średnicę 2,5, 6, 7,5 i 10 cm. Za 10 kul o średnicy 2,5 cm zapłacisz ok. 10 zł, za 10 kul o średnicy 10 cm – 13-15 zł. Duża paczka (15 g), zawierająca 700 cekinów kosztuje ok. 1,5-2 zł. Szpilki do robienia bombki najlepiej kupić na wagę, ponieważ będzie potrzeba ich tyle, ile cekinów. Pół kg szpilek kosztuje ok. 15 zł.

Jak przypinać cekiny do styropianowej kuli?

Jeśli wiesz już, jaki wzór z cekinów ma się znaleźć na bombce, możesz zacząć od przypinania ich szpilkami do styropianowej kuli. Najpierw zrób z cekinów jedną linię, w najszerszym miejscu kuli. Przypinaj cekiny tak, żeby trochę na siebie zachodziły. Po obu stronach tak utworzonej linii przypinaj cekiny rzędami. Jeśli masz cekiny w kilku kolorach, możesz układać z nich rozmaite wzory: pasy, zygzaki, gwiazdki, kwiaty.

Jak zrobić zawieszkę do bombki choinkowej z cekinami?

Na końcu przyczep do styropianowej bombki zawieszkę. Możesz ją wykonać z kawałka wstążki. Utnij wstążkę i złóż ją tak, żeby oba końce się stykały. Przebij je szpilką i przypnij do bombki. Możesz wzmocnić zawieszkę jeszcze jedną lub dwiema szpilkami. Styropianowa kula z cekinami jest lekka, więc zawieszka raczej nie będzie potrzebowała innego wzmocnienia.