Klaudia El Dursi to jedna z najpiękniejszych Polek, która zawsze wygląda olśniewająco. Modelka pojawiła się na Balu Fundacji TVN w przepięknej wieczorowej kreacji, a my nie mogliśmy oderwać od niej wzroku. Prowadząca "Hotel Paradise zabrała ze sobą ukochanego, a robi to bardzo rzadko. Para wyglądała razem jak milion dolarów!

Klaudia El Dursi cała w cekinach na Balu Fundacji TVN

Na tegorocznym Balu Fundacji TVN pojawiło się wiele gwiazd w wieczorowych kreacjach. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń charytatywnych w Polsce. Podczas uroczystości można wziąć udział w licytacji na szczytne cele, ale jest to również okazja dla gwiazd, aby zaprezentować się w spektakularnych kreacjach. W tym roku Izabela Janachowska wyglądała niczym bogini, a Julia Wieniawa jak księżniczka z bajki. Trzeba przyznać, że na czerwonym dywanie dominowały cekinowe i błyszczące kreacje na które zdecydowały się Edyta Pazura, Agnieszka Dygant, Paulina Krupińska, Joanna Krupa i zjawiskowa Klaudia El Dursi.

Pawel Wodzynski/East News

Klaudia El Dursi gdziekolwiek by się nie pojawiła zwraca na siebie uwagę swoją egzotyczna urodą i świetnym wyczuciem stylu. Na Balu Fundacji TVN modelka również nie zawiodła. Długa czarna kreacja pokryta cekinami to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Spięte włosy i grzywka opadająca na twarzy były idealnym uzupełnieniem całego look'u. Na tym wyjątkowym wydarzeniu prowadzącej "Hotel Paradise" towarzyszył również jej partner Jacek Leszczyński, który zdecydował się na klasycznym smoking.

Gotowi na wielki wieczór. 12 Bal Fundacji TVN – napisała Klaudia El Dursi.

Prowadząca "Hotel Paradise" pochwaliła się zdjęciami z wydarzenia na swoim Instagramie, a fani wprost oszaleli. Pod wpisem pojawiły się same komplementy. Nawet Iwona Pavlović zdecydowała się zostawić komentarz pod wpisem gwiazdy.

Boska....Boscy.... – napisała Iwona Pavlović.

Boże, jak pięknie wyglądasz

Myślałam , że ideały nie istnieją

Na prawdę nie widziałam piękniejszej kobiety

Szczękę z ziemi zbieram!! Luksusowo piękna

Jejku jak pięknie. Wyglądasz jak milion dolarów – piszą internauci.

