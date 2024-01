Trwa wielka Gali Mistrzów Sportu. Dziś w Warszawie odbywa się wielka impreza podczas której poznamy laureata 89. plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2023. roku. Na gali nie zabrakło gwiazd sportu i show-biznesu. Spójrzcie, jak się prezentowali! Kto zachwycił swoją stylizacją?

Gwiazdy na Gali Mistrzów Sportu

Na Gali Mistrzów Sporu jak co roku pojawiła się cała plejada gwiazd, a wśród nich nie zabrakło sportowców, którzy byli nominowani do tytułu Najlepszy Sportowiec 2o23 Roku. W hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie pojawiły się również m.in. Agnieszka Radwańska z mężem, Joanna Jędrzejczyk Joanna Racewicz, Monika Pyrek z mężem oraz Krzysztof Zalewski, który zaśpiewał na Gali Mistrzów Sportu.

Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia!