Najczęściej wybieranymi na choinki bożonarodzeniowe drzewkami są świerk pospolity i srebrzysty oraz sosna pospolita. Drzewka tych gatunków różnią się intensywnością zapachu, kolorem igliwia, a także jego trwałością w warunkach domowych. Choinki cięte, niezależnie od gatunku, są mniej trwałe niż choinki wyhodowane w donicach.

Na choinki wybiera się gatunki drzew, które w zimie pozostają zielone i nie tracą igieł. Są one symbolem życia i zdrowia.

Świerk pospolity

Najczęściej wybieranym na choinkę drzewkiem jest świerk pospolity. To jedyny naturalnie występujący w Polsce gatunek świerku. Jego korona ma stożkowany kształt, co szczególnie dobrze widać w młodych drzewkach ścinanych na choinki. Igły na jego gałązkach są gęste, mają intensywny kolor i są lekko spłaszczone. Samo drzewko pięknie pachnie. Już po chwili od ustawienia go w pokoju cały dom wypełni zapach lasu. Niestety świerk pospolity szybko gubi igły. Znaczny ich ubytek widać nawet po tygodniu od przyniesienia go do domu. Cena świerku mierzącego ok. 100 cm zaczyna się od 30 złotych. Zależy ona jednak od wysokości drzewka.

Świerk kłujący (srebrzysty)

Nieco bardziej trwały od świerku pospolitego jest świerk kłujący, ma on też gęstszą koronę. Charakterystyczną cechą świerku kłującego są zaostrzone, zabarwione srebrzyście igły. Z daleka wygląda to tak, jakby spoczywała na nich cienka warstwa śniegu. Świerk kłujący jest sporo droższy niż świerk pospolity. Za drzewko o wysokości ok. 100 cm płaci się przeciętnie ok. 50-60 złotych.

Sosna pospolita

Sosna pospolita jest dosyć tania, pachnie intensywnie, a igły dosyć długo się na niej utrzymują. Niestety jej gałązki są rzadkie i często układają się asymetrycznie. W związku z tym trudno jest ją ubrać i ustawić w pomieszczeniu. Na ogół drzewko o wysokości ok. 100 cm można kupić już za 20 złotych.

Jodła kaukaska

Osoby, którym zależy na tym, żeby choinka nie gubiła igieł, mogą na świąteczne drzewko wybrać także jodłę kaukaską. Nawet dwa miesiące po ścięciu na jodle kaukaskiej utrzymują się igły. Drzewko nie ma zapachu. Z tego względu polecane jest alergikom oraz osobom, które drażni charakterystyczny zapach drzew iglastych. Jodła ma ponadto żywy zielony kolor oraz gęste gałązki i igły. Niestety jest jednym z droższych drzewek choinkowych. Jej cena zaczyna się od 60 złotych za najmniejsze drzewka.

Czy warto kupować choinkę w doniczce

Świerki oraz jodły kaukaskie często sprzedawane są w doniczkach. Regularnie podlewana ziemia zapewnia drzewku lepsze nawilżenie, dzięki czemu dłużej zachowuje ono igły oraz intensywny kolor. O ile drzewko było hodowane w doniczce, a nie zostało ścięte i wsadzone do ziemi, są szanse na to, że przyjmie się zasadzone po świętach w ogrodzie. Cena choinki w doniczce jest zazwyczaj o 20-30 zł wyższa od ceny choinki ciętej.