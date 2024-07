BMI określa stosunek masy ciała do wzrostu. Zbyt niski wynik skutkuje brakiem miesiączkowania u kobiet, zaburzeniem gospodarki hormonalnej, anoreksją i niepłodnością. Za wysokie BMI prowadzi do chorób wieńcowych i nadciśnienia tętniczego.

Czym jest BMI?

BMI (Body Mass Index) jest współczynnikiem, za pomocą którego określa się proporcje masy ciała do wzrostu. Jest to skala opracowana dla dorosłych. Dla dzieci przygotowano podobne siatki centylowe, które są dostosowane do danej populacji. Oznaczanie wskaźnika masy ciała służy do oceny zagrożeń chorobami związanymi z nadwagą, otyłością lub niedowagą. Jest to bardzo prosty wzór matematyczny, za pomocą którego każdy w domu może obliczyć masę ciała i sprawdzić, czy jest ona prawidłowa dla jego wieku i wzrostu.

Skutki zbyt niskiego BMI

Za niskie BMI uważa się wskaźnik poniżej 18,5. Według poszerzonej klasyfikacji, pomiędzy 17 a 18,5 można zauważyć niedowagę, 16-17 wychudzenie, a poniżej 16 wygłodzenie. Niski poziom BMI może być związany z chorobami typu anoreksja i bulimia. Są na nie narażone szczególnie młode kobiety. Zbyt mała masa ciała może wiązać się z wieloma powikłaniami, np. z zaburzeniem gospodarki hormonalnej, niepłodnością, uszkodzeniami układu nerwowego, wahaniami nastroju lub anemią. U kobiet, które mają niedowagę, najczęściej zanika miesiączkowanie, co może prowadzić do bezpłodności. Niedowaga może być też skutkiem różnych chorób, np. nowotworów. Niskie BMI może prowadzić do wyniszczenia całego organizmu.

Skutki zbyt wysokiego BMI

Za wysoka masa ciała wiąże się z nadwagą lub otyłością. Jest ona oznaczona jako wskaźnik BMI powyżej 25. Dokładniej od 25 do 30 określa się jako nadwagę, 30 do 35 – I stopień otyłości, 35 do 40 – II stopień otyłości, a powyżej 40 to otyłość skrajna. Nadmierna waga ciała jest jedną z najczęstszych przyczyn chorób serca. Jest odpowiedzialna również za choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze a nawet nowotwory. Skrajna otyłość i choroby z nią związane mogą prowadzić do śmierci. Dlatego bardzo ważne jest kontrolowanie swojej masy ciała oraz odkładania się tłuszczu w organizmie. Bardzo istotna dla zdrowia człowieka jest zbilansowana dieta, a co za tym idzie racjonalne żywienie.